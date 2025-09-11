Dolar ve Euro bugün kaç TL?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 oldu.

Ayrıca Federal Mahkemenin Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevde kalabileceğine karar vermesinin ardından Trump yönetimi, mahkemenin söz konusu kararına itiraz etti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Fed'e yönelik söylemlerini dün de sürdürdü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede enflasyon olmadığını savunan Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizleri hemen "büyük" ölçüde düşürmesi gerektiğini belirtti.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade ederek, veri sonrası Fed'in yol haritasının daha belirgin hale gelebileceğini kaydetti.

Ülkede üretici fiyatları ağustosta aylık olarak beklentilerin aksine gerilerken yıllık bazda tahminlerin altında artış gösterdi. Söz konusu veri sonrasında para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimine gidebileceğine ilişkin beklentiler kuvvetlendi.

