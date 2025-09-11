İddia: CHP Genel Merkezi'ne limon, gaz maskesi ve yatak geldi

CHP'de şaibeli kurultaylar, yolsuzluk iddiaları ve kayyum ataması gündemde. 15 Eylül'de kritik bir karar çıkacak.

Delegelere para verildiğinin tespit edilmesi üzerine mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak Gürsel Tekin atandı.

38. Olağan Kurultay için süren mahkemeden ise 15 Eylül'de karar çıkması bekleniyor.

Mutlak butlan kararında Kemal Kılıçardoğlu partiye geri dönebilir...

CHP'de buna dair bazı hazırlıklar yapıldığı, tv100 ekranlarında gündeme getirildi.

Gürbüz Evren, yaptığı açıklamada bazı milletvekillerinden bilgi aldığını ve genel merkezde hazırlıkların yapıldığını şu sözlerle anlattı;

"GENEL MERKEZE KASA KASA LİMON GELDİ"

15 Eylül'de çok önemli şeyler olacağını her iki tarafta söylüyor. Genel merkeze bugün kasa kasa limon gelmiş. Hadi buyurun, buradan yakın bakalım.

"YATAK GELDİ GENEL MERKEZE"

Limonu biber gazı sıkıldığında kullanırsınız. Yatak gelmiş genel merkeze yine limon, gaz maskesi, yatak. Nöbet tutacak ekip hazırlanmış. Bunu gören milletvekili söyledi. Bu akşamdan itibaren bir ismin yönetiminde nöbet başlayacakmış.



