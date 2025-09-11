GSB Yurt Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Can Holding'e ait Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el konuldu!
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
363 milyar dolar değerinde altın yastık altında!
Her burs veriyorum diyene kanmayın...
Üniversite öğrencileri için barınma krizi büyüyor!
Süreç komisyonu yeniden toplanıyor: İş dünyası dinlenecek
Bugün hava nasıl olacak?
Gözler Merkez Bankası'nın "faiz" kararında
Yılmaz'dan 'emlak vergisi' açıklaması: Şikayetlere duyarsız kalamayız
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri değişti
OVP ile iş gücünde devrim: Esnek çalışma ve üretim kültürü geliyor
TOKİ'ye dev destek: Sosyal konut programı 100 milyar liralık bütçeyle başlıyor
İBB'den toplu taşımaya zam hamlesi! AK Parti'den tepki
Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Akademisi için 7 öneri
ASO Başkanından 'vize' çıkışı: Makine almaya bile gidemiyoruz
DMM: Haftada 4 gün mesai iddiaları gerçeği yansıtmıyor
CHP Beykoz'da istifa dalgası: Bir meclis üyesi daha istifa etti
Sahte burs tuzakları yayılıyor: Hesap açtırıp bahiste kullandılar
Depremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna etti
Sahte diploma düzenleyen çeteye operasyon: 46 gözaltı
TOGG iki ülkede daha satışa hazırlanıyor
AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
İzmir ve Bodrum'da planlı su kesintileri olacak
e-YDS başvuruları başladı
Öğretmenlikte formasyon tarihe karıştı
Sahte diploma soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu
586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezası
Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
Gözler Merkez Bankası'nın "faiz" kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak. Piyasalarda büyük bir merak ve hareketlilik yaşanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2025 07:10, Son Güncelleme : 11 Eylül 2025 07:24
Gözler Merkez Bankası'nın

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Temmuz ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46'dan yüzde 43'e indirilmesine karar verilmişti. Ekonomistler, bankanın bu toplantısında da faizlerde indirime gitmesini bekliyor. Karar metninde yer alacak mesajlar da piyasaların odağında bulunuyor. Enflasyon gelişmelerine ilişkin değerlendirmeler yakından izlenecek ve para politikası duruşu mesajlarında gelecek döneme ilişkin ipuçları aranacak.

PPK Toplantısı Sonrası Açıklamalar

Merkez Bankası'nın bir önceki PPK toplantısı sonrası yayımladığı faiz oranlarına ilişkin duyuruda şu ifadelere yer verildi:

  • "Enflasyonun ana eğilimi haziran ayında yatay seyretmiştir. Öncü veriler temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist etkisinin arttığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini destekleyecektir.
  • Maliye politikasının eşgüdümü bu sürece katkı sağlayacaktır.
  • Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir.
  • Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir.
  • Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Kredi ve Mevduat Piyasalarına Yönelik Açıklamalar

  • Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir.
  • Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Orta Vadeli Hedefler

  • Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.
  • Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.


