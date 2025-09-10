Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
'Okullar enfeksiyon fidesi olabilir'
'Okullar enfeksiyon fidesi olabilir'
Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Konserin +18'i olur mu?
Konserin +18'i olur mu?
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
Çocuklar neden suça sürükleniyor?
Çocuklar neden suça sürükleniyor?
Boşanan kadının 300 gün beklemesi kalkıyor mu?
Boşanan kadının 300 gün beklemesi kalkıyor mu?
Atıl iş gücü azalıyor!
Atıl iş gücü azalıyor!
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
YKS'de mazeret kayıtları devam ediyor
YKS'de mazeret kayıtları devam ediyor
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor
İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor
Yargıtay'dan emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemidir
Yargıtay'dan emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemidir
Basit usulde yeni dönem: 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar eşitlendi!
Basit usulde yeni dönem: 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar eşitlendi!
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel CHP'den istifa etti
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel CHP'den istifa etti
Dev ayakkabı fabrikaları hurda fiyatına satılıyor!
Dev ayakkabı fabrikaları hurda fiyatına satılıyor!
'Resmi araç' kartıyla trafiğe çıkmıştı: Eski Türkiye güzelinin aracına ceza
'Resmi araç' kartıyla trafiğe çıkmıştı: Eski Türkiye güzelinin aracına ceza
Bakan Göktaş: Evlilik kredisi miktarı yükseltildi, şartlar esnetildi
Bakan Göktaş: Evlilik kredisi miktarı yükseltildi, şartlar esnetildi
YSK'den CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ne dair karar
YSK'den CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ne dair karar
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor mu?
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor mu?
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 3 tutuklama
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 3 tutuklama
Uzmanı açıkladı: Yağış azalıyor, sıcaklık artıyor
Uzmanı açıkladı: Yağış azalıyor, sıcaklık artıyor
İzmir şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
İzmir şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
Bakan Kurum açıkladı: 81 ile yeni konut projesi geliyor
Bakan Kurum açıkladı: 81 ile yeni konut projesi geliyor
Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için verilen son teklif
Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için verilen son teklif
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki usulsüzlük iddialarıyla ilgili davada mahkemeler arasında yetki tartışması yaşandı. AYM'den beklenmedik karar geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2025 11:59, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 12:00
Yazdır
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti

CHP Kurultayı davasında görevli mahkeme tartışması AYM'ye taşındı. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, "Anayasa'ya aykırı olduğunu" belirterek yüksek mahkemeye başvurdu. Ancak başvuru, AYM tarafından uygulanacak kural olmaması nedeniyle reddedildi. Böylece dava, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Bu süreçte mahkemeler arasında yaşanan görev uyuşmazlığı ve yapılan itirazlar, yargı sürecinin karmaşıklığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ne Olmuştu?

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, 3 Haziran'da tamamlandı.

  • Hazırlanan iddianamede, yolsuzluk soruşturmasından tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu dahil 12 kişi için Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesindeki "oylamaya hile karıştırma" iddiasıyla 3 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talep edildi.
  • İddianame, Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, rüşvet iddialarının ağır cezalık suç olduğu kanaatiyle "görevsizlik" kararı verdi ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti.
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyanın Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine itiraz etti.
  • Görevsizlik kararı, Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30 Haziran 2025 tarihli kararıyla kaldırıldı.
  • Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, 4 Temmuz'da yeniden "görevsizlik" kararı vererek görev uyuşmazlığının giderilmesi için dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesine gönderdi.
  • Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 5'inci Ceza Dairesi, CHP'nin kurultayına ilişkin açılan davada görevli mahkemenin Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi olduğuna kesin olarak karar verdi.

Dosyayı tekrar ele alan Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, verdiği "görevsizlik" kararına karşı yapılan itirazların dayanağı olan Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan, "Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir" hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu. Mahkeme, söz konusu hükmün Anayasa'nın hukuk devleti ilkesi ile yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma gibi hakları düzenleyen maddelerine aykırılık taşıdığına kanaat getirerek, kararın iptali için dosyanın Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesine karar vermişti.

Dava 15 Eylül'de

Öte yandan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava, 15 Eylül'de görülecek.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber