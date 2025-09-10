Vergi düzenlemesi taksici esnafının gündeminde: Yükümüz ağırlaşıyor

Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Akademisi için 7 öneri
Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Akademisi için 7 öneri
ASO Başkanından 'vize' çıkışı: Makine almaya bile gidemiyoruz
ASO Başkanından 'vize' çıkışı: Makine almaya bile gidemiyoruz
DMM: Haftada 4 gün mesai iddiaları gerçeği yansıtmıyor
DMM: Haftada 4 gün mesai iddiaları gerçeği yansıtmıyor
CHP Beykoz'da istifa dalgası: Bir meclis üyesi daha istifa etti
CHP Beykoz'da istifa dalgası: Bir meclis üyesi daha istifa etti
Sahte burs tuzakları yayılıyor: Hesap açtırıp bahiste kullandılar
Sahte burs tuzakları yayılıyor: Hesap açtırıp bahiste kullandılar
Depremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna etti
Depremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna etti
Sahte diploma düzenleyen çeteye operasyon: 46 gözaltı
Sahte diploma düzenleyen çeteye operasyon: 46 gözaltı
TOGG iki ülkede daha satışa hazırlanıyor
TOGG iki ülkede daha satışa hazırlanıyor
AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
İzmir ve Bodrum'da planlı su kesintileri olacak
İzmir ve Bodrum'da planlı su kesintileri olacak
e-YDS başvuruları başladı
e-YDS başvuruları başladı
Öğretmenlikte formasyon tarihe karıştı
Öğretmenlikte formasyon tarihe karıştı
Sahte diploma soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu
Sahte diploma soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu
586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezası
586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezası
Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
'Okullar enfeksiyon fidesi olabilir'
'Okullar enfeksiyon fidesi olabilir'
Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Konserin +18'i olur mu?
Konserin +18'i olur mu?
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
Çocuklar neden suça sürükleniyor?
Çocuklar neden suça sürükleniyor?
Atıl iş gücü azalıyor!
Atıl iş gücü azalıyor!
YKS'de mazeret kayıtları devam ediyor
YKS'de mazeret kayıtları devam ediyor
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor
İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor
Yargıtay'dan emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemidir
Yargıtay'dan emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemidir
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Vergi düzenlemesi taksici esnafının gündeminde: Yükümüz ağırlaşıyor

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle gündeme gelen basit usulden deftere tabi vergi sistemine geçiş düzenlemesinin küçük esnafı ağır yük altına sokacağını belirterek, "Biz vergi ödemeyelim demiyoruz ama 3 kiloluk yükümüz varken üzerimize 50 kilo yük yüklemeyin" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2025 19:06, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 19:32
Yazdır
Vergi düzenlemesi taksici esnafının gündeminde: Yükümüz ağırlaşıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile basit usulde vergilendirme kapsamı büyük ölçüde daraltıldı, başta taksici ve dolmuşçu esnafı olmak üzere birçok meslek grubu gerçek usulde vergilendirme kapsamına alındı. Bugüne kadar basit usulde vergilendirme ile gelir vergisi muafiyetinden faydalanan taksici esnafı, 1 Ocak 2026'dan itibaren defter tutma, gelir ve KDV beyannamesi verme, düzenledikleri belgeleri uzun yıllar saklama gibi ciddi yükümlülüklerle karşı karşıya kalacak. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan da dün Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle gündeme gelen vergi düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Düzenlemenin sadece taksicileri değil, minibüsçü, servisçi, otobüsçü ile bakkal, manav, kasap, berber gibi tüm küçük esnafı ilgilendirdiğini belirten Özkan, kararın ardından esnafın büyük huzursuzluk yaşadığını söyledi.

"Cumhurbaşkanımızın ayrıntılardan haberi yok"

Kararnamenin içeriğine dikkat çeken Özkan, "Sayın Cumhurbaşkanımız esnafa bugüne kadar hep destek oldu. Ancak bu düzenlemenin detaylarından kendisinin haberi olduğunu sanmıyoruz. Yıllarca basit usulde vergi ödeyen esnaf, birden deftere tabi tutuluyor ve ağır bir yükün altına sokuluyor" diye konuştu.

"Yüzde 2-3 denmişti, şimdi yüzde 20 KDV ve yüzde 25 vergi çıktı"

Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayraktar ile iki ay önce yaptıkları görüşmede oranların düşürüleceğinin söylendiğini ifade eden Özkan, "Yüzde 2-3 seviyesinde makul oranlar konuşuldu. Ancak dün öğrendik ki yüzde 20 KDV, yüzde 20-25 gelir vergisi uygulanacak. Bu durumda esnafın kontak kapatması kaçınılmaz olur" dedi. Yeni oranlarla birlikte ticari taksiciliğin sürdürülemez hale geleceğini vurgulayan Özkan, "İzmir'de bir ticari taksi aylık ortalama 7-8 bin lira ciro yapıyor. İstanbul'da 10 bin civarında. Bu cironun üzerine yüzde 20 KDV, yüzde 25 vergi geldiğinde, sigorta, amortisman ve diğer giderler de eklenince bu işin yapılması mümkün değil. Esnaf iflas eder, taksimetreler kapanır, korsan taşımacılık artar" ifadelerini kullandı. Vergiye karşı olmadıklarını vurgulayan Özkan, "Bizim derdimiz vergi ödememek değil. Ama 3 kilo yük taşıyorsak bize 3 kilo yük verin. 50 kiloyu kaldıramayız. Hesap ortada, matematiği bilen herkes bu düzenlemenin sürdürülemez olduğunu görür" dedi.

"Kayıtlı esnaf değil, korsan taşımacılık denetlensin"

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de seslenen Özkan, "Kayıtlı esnafın üzerine yük bindirmek yerine, her gün milyonlarca lira kazanan korsan taşımacılıkla mücadele edilsin. Korsan araçların kayıtları devletin elinde mevcut. Buradan sağlanacak gelir, esnafı bitirecek bu düzenlemeden çok daha fazla olacaktır" ifadelerini kullandı.

Tüm Türkiye'deki odaların ve federasyonun süreci takip ettiğini belirten Özkan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın esnafın sesini duyacağına, bu yanlışın düzeltileceğine ve makul bir vergi düzenlemesinin getirileceğine inancımız tamdır" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber