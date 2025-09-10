Vergi düzenlemesi taksici esnafının gündeminde: Yükümüz ağırlaşıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile basit usulde vergilendirme kapsamı büyük ölçüde daraltıldı, başta taksici ve dolmuşçu esnafı olmak üzere birçok meslek grubu gerçek usulde vergilendirme kapsamına alındı. Bugüne kadar basit usulde vergilendirme ile gelir vergisi muafiyetinden faydalanan taksici esnafı, 1 Ocak 2026'dan itibaren defter tutma, gelir ve KDV beyannamesi verme, düzenledikleri belgeleri uzun yıllar saklama gibi ciddi yükümlülüklerle karşı karşıya kalacak. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan da dün Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle gündeme gelen vergi düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Düzenlemenin sadece taksicileri değil, minibüsçü, servisçi, otobüsçü ile bakkal, manav, kasap, berber gibi tüm küçük esnafı ilgilendirdiğini belirten Özkan, kararın ardından esnafın büyük huzursuzluk yaşadığını söyledi.

"Cumhurbaşkanımızın ayrıntılardan haberi yok"

Kararnamenin içeriğine dikkat çeken Özkan, "Sayın Cumhurbaşkanımız esnafa bugüne kadar hep destek oldu. Ancak bu düzenlemenin detaylarından kendisinin haberi olduğunu sanmıyoruz. Yıllarca basit usulde vergi ödeyen esnaf, birden deftere tabi tutuluyor ve ağır bir yükün altına sokuluyor" diye konuştu.

"Yüzde 2-3 denmişti, şimdi yüzde 20 KDV ve yüzde 25 vergi çıktı"

Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayraktar ile iki ay önce yaptıkları görüşmede oranların düşürüleceğinin söylendiğini ifade eden Özkan, "Yüzde 2-3 seviyesinde makul oranlar konuşuldu. Ancak dün öğrendik ki yüzde 20 KDV, yüzde 20-25 gelir vergisi uygulanacak. Bu durumda esnafın kontak kapatması kaçınılmaz olur" dedi. Yeni oranlarla birlikte ticari taksiciliğin sürdürülemez hale geleceğini vurgulayan Özkan, "İzmir'de bir ticari taksi aylık ortalama 7-8 bin lira ciro yapıyor. İstanbul'da 10 bin civarında. Bu cironun üzerine yüzde 20 KDV, yüzde 25 vergi geldiğinde, sigorta, amortisman ve diğer giderler de eklenince bu işin yapılması mümkün değil. Esnaf iflas eder, taksimetreler kapanır, korsan taşımacılık artar" ifadelerini kullandı. Vergiye karşı olmadıklarını vurgulayan Özkan, "Bizim derdimiz vergi ödememek değil. Ama 3 kilo yük taşıyorsak bize 3 kilo yük verin. 50 kiloyu kaldıramayız. Hesap ortada, matematiği bilen herkes bu düzenlemenin sürdürülemez olduğunu görür" dedi.

"Kayıtlı esnaf değil, korsan taşımacılık denetlensin"

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de seslenen Özkan, "Kayıtlı esnafın üzerine yük bindirmek yerine, her gün milyonlarca lira kazanan korsan taşımacılıkla mücadele edilsin. Korsan araçların kayıtları devletin elinde mevcut. Buradan sağlanacak gelir, esnafı bitirecek bu düzenlemeden çok daha fazla olacaktır" ifadelerini kullandı.

Tüm Türkiye'deki odaların ve federasyonun süreci takip ettiğini belirten Özkan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın esnafın sesini duyacağına, bu yanlışın düzeltileceğine ve makul bir vergi düzenlemesinin getirileceğine inancımız tamdır" diye konuştu.