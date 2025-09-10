500 yıllık tarihi okul binasına 3 çocuk yazı yazıp sembol çizdi

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, yaklaşık 3 yıldır kullanılmayan tarihi okulun duvarlarında çeşitli yazılar ile sembollerin olduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultan Selim Caddesi'ndeki restorasyon çalışmalarının planlandığı 500 yıllık Sultan Selim Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin binasında, el feneriyle dolaşan kişilerin bulunduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine gitti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net