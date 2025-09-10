AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
İzmir ve Bodrum'da planlı su kesintileri olacak
İzmir ve Bodrum'da planlı su kesintileri olacak
e-YDS başvuruları başladı
e-YDS başvuruları başladı
Öğretmenlikte formasyon tarihe karıştı
Öğretmenlikte formasyon tarihe karıştı
Sahte diploma soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu
Sahte diploma soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu
586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezası
586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezası
Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
'Okullar enfeksiyon fidesi olabilir'
'Okullar enfeksiyon fidesi olabilir'
Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Konserin +18'i olur mu?
Konserin +18'i olur mu?
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
Çocuklar neden suça sürükleniyor?
Çocuklar neden suça sürükleniyor?
Atıl iş gücü azalıyor!
Atıl iş gücü azalıyor!
YKS'de mazeret kayıtları devam ediyor
YKS'de mazeret kayıtları devam ediyor
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor
İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor
Yargıtay'dan emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemidir
Yargıtay'dan emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemidir
Basit usulde yeni dönem: 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar eşitlendi!
Basit usulde yeni dönem: 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar eşitlendi!
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel CHP'den istifa etti
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel CHP'den istifa etti
Dev ayakkabı fabrikaları hurda fiyatına satılıyor!
Dev ayakkabı fabrikaları hurda fiyatına satılıyor!
'Resmi araç' kartıyla trafiğe çıkmıştı: Eski Türkiye güzelinin aracına ceza
'Resmi araç' kartıyla trafiğe çıkmıştı: Eski Türkiye güzelinin aracına ceza
Bakan Göktaş: Evlilik kredisi miktarı yükseltildi, şartlar esnetildi
Bakan Göktaş: Evlilik kredisi miktarı yükseltildi, şartlar esnetildi
YSK'den CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ne dair karar
YSK'den CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ne dair karar
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor mu?
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor mu?
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 3 tutuklama
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 3 tutuklama
Ana sayfaHaberler Yaşam

İzmir ve Bodrum'da planlı su kesintileri olacak

Bodrum ve İzmir'de sıcak hava kuraklığı tetikledi, su kesintileri başladı. Vatandaşlar tasarruf için uyarıldı Hangi bölgeler risk altında, vatandaşlar ne yapmalı?

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2025 15:07, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 15:09
Yazdır
İzmir ve Bodrum'da planlı su kesintileri olacak

Bodrum ve İzmir'de sıcak hava kuraklığa sebep oluyor. Kentlerde planlı kesintiler uygulanırken vatandaşlar da suyu tasarruflu kullanma konusunda uyarıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bodrum ilçemizin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Mumcular Barajı'ndan Yarımadaya sağlanan su, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Mumcular Ovası'nın tarımsal suluma ihtiyacını karşılamak için 8 Eylül itibarıyla durdurulmuştur. Mumcular Barajı'ndan Bodrum'a verilen suyun kesilmesi nedeniyle, başta Bodrum Merkez Mahalleleri olmak üzere ilçe genelinde planlı su kesintileri uygulanacaktır. Su dağıtımı dönüşümlü sistemle gerçekleştirilecek olup, kesinti programı ayrıca ilan edilecektir."

İzmir'de 2 günde bir su kesintisi uygulanacak

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kuraklık nedeniyle uygulanan ve 3 günde bir dönüşümlü devam eden planlı su kesintilerinin güncel su tüketim verileri göz önünde bulundurularak yeniden düzenledi.

9 Eylül'den itibaren 2 günde bir olacak kesintiler 23.00-05.00 arasında uygulanacak.

Yeni planın 2 ayrı bölge olarak tanımlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "1.Bölge: Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir
  • 2.Bölge: Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentteki kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber