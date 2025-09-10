Geçici Kurul'dan CHP'ye liste yanıtı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görevden alınan CHP İstanbul İl Yönetimi yerine atanan ve İl Başkanı Gürsel Tekin ile birlikte geçici kurulda yer alan üyelerden Zeki Şen, Erkan Narsap, kurulun belirlediği liste dışında kimsenin binaya alınmadığı iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, listenin her gün değiştiğini ve alınanların çoğunun binadaki günlük işlerinin yapılması için alındığını söyledi.

Geçici Kurul Üyesi Erkan Narsap, "Bugün kamuoyunda duyulan bir liste olayı çıktı. Yaklaşık üç gündür biz, emniyetle beraber içeriye girişte bir liste veriyorduk. Temizlik işleri için, gelen eşimiz dostumuzu karşılamak için sabahtan bir liste veriyoruz. Her gün bu listeyi değiştiriyorduk, bugün bununla ilgili kamuoyunda bir olay oldu" dedi.

Zeki Şen ise, "Arkadaşlarımdan utanır hale geldim, bu kadar provokatif fırsat kollayan, motivasyonla yaklaşan arkadaşlarımız, buradan da gene bir şey üretmişler. Bu kutlu çatımızın temizliğinde o günün arbedesinde her taraf berbat oldu. O temizlik için yararlandığımız arkadaşlarımız, gönüllü arkadaşlar burada nasıl bir provokasyon üretecekler şaşırıyorum" dedi.

Listede adı bulunan Ferhat İşçimen, Taner Bozkaya, Ahmet N. de binayı temizlemek için geldiklerini öne sürdü.