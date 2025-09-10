Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Akademisi için 7 öneri
ASO Başkanından 'vize' çıkışı: Makine almaya bile gidemiyoruz
DMM: Haftada 4 gün mesai iddiaları gerçeği yansıtmıyor
CHP Beykoz'da istifa dalgası: Bir meclis üyesi daha istifa etti
Sahte burs tuzakları yayılıyor: Hesap açtırıp bahiste kullandılar
Depremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna etti
Sahte diploma düzenleyen çeteye operasyon: 46 gözaltı
TOGG iki ülkede daha satışa hazırlanıyor
AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
İzmir ve Bodrum'da planlı su kesintileri olacak
e-YDS başvuruları başladı
Öğretmenlikte formasyon tarihe karıştı
Sahte diploma soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu
586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezası
Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
'Okullar enfeksiyon fidesi olabilir'
Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Konserin +18'i olur mu?
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
Çocuklar neden suça sürükleniyor?
Atıl iş gücü azalıyor!
YKS'de mazeret kayıtları devam ediyor
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor
Yargıtay'dan emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemidir
Ana sayfaHaberler Siyasi

Geçici Kurul'dan CHP'ye liste yanıtı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görevden alınan CHP İstanbul İl Yönetimi yerine atanan kurulun, kendilerinin verdiği liste dışında kimseyi binaya almadıkları iddiaları üzerine kurul üyeleri Zeki Şen, Erkan Narsap açıklama yaptı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2025 20:36, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 20:37
Geçici Kurul'dan CHP'ye liste yanıtı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görevden alınan CHP İstanbul İl Yönetimi yerine atanan ve İl Başkanı Gürsel Tekin ile birlikte geçici kurulda yer alan üyelerden Zeki Şen, Erkan Narsap, kurulun belirlediği liste dışında kimsenin binaya alınmadığı iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, listenin her gün değiştiğini ve alınanların çoğunun binadaki günlük işlerinin yapılması için alındığını söyledi.

Geçici Kurul Üyesi Erkan Narsap, "Bugün kamuoyunda duyulan bir liste olayı çıktı. Yaklaşık üç gündür biz, emniyetle beraber içeriye girişte bir liste veriyorduk. Temizlik işleri için, gelen eşimiz dostumuzu karşılamak için sabahtan bir liste veriyoruz. Her gün bu listeyi değiştiriyorduk, bugün bununla ilgili kamuoyunda bir olay oldu" dedi.

Zeki Şen ise, "Arkadaşlarımdan utanır hale geldim, bu kadar provokatif fırsat kollayan, motivasyonla yaklaşan arkadaşlarımız, buradan da gene bir şey üretmişler. Bu kutlu çatımızın temizliğinde o günün arbedesinde her taraf berbat oldu. O temizlik için yararlandığımız arkadaşlarımız, gönüllü arkadaşlar burada nasıl bir provokasyon üretecekler şaşırıyorum" dedi.

Listede adı bulunan Ferhat İşçimen, Taner Bozkaya, Ahmet N. de binayı temizlemek için geldiklerini öne sürdü.

