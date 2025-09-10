Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama

Antalya Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve zimmete para geçirme iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında iş insanı Mehmet Çelik gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Eylül 2025 12:30, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 12:32
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından rüşvet, yolsuzluk ve zimmete para geçirme iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Niyazi Nefi Kara dahil olmak üzere 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

4 Temmuz'daki operasyonda şüphelilerden 6'sı savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Aralarında Niyazi Nefi Kara'nın da bulunduğu 19 şüpheli tutuklanırken, 16 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gelişmeler yaşandı ve bazı isimler tekrar gözaltına alındı.

Soruşturmanın Gelişimi

  • Tutuklu belediye meclis üyeleri Osman Coşar, Burak Çeker, Gülsüm Özer ile iş insanları K.T., M.A.F. ve Mesut Kara tahliye edildi.
  • Soruşturmayı derinleştiren savcılığın talimatıyla eski Manavgat Belediyesi İmar Müdürü Zafer Keçer gözaltına alındı ve ifadesinin ardından tutuklandı.
  • Tahliye edilen Mesut Kara, yeni bilgilerin ortaya çıkmasıyla tekrar gözaltına alınıp tutuklandı.

İş İnsanı Mehmet Çelik Hakkında Gözaltı Kararı

Soruşturma kapsamında iş insanı Mehmet Çelik hakkında da gözaltı kararı verildi. Geçmiş dönem yönetimlerden bu yana Manavgat Belediyesi'nden çok sayıda ihale aldığı, çöp kamyonu temini sağladığı ve araç kiralama hizmeti verdiği belirlenen Mehmet Çelik, önceki gün gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Çelik tutuklandı.

Başka Soruşturmalar ve Yeni Gözaltılar

  • Manavgat Belediyesi'ne yönelik başka bir soruşturma kapsamında, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e yakınlığıyla bilinen iş insanı Erdem Buzkan, 28 Ağustos'ta gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından tutuklandı.
  • İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Şükrü Sözen, 7 Eylül'de gözaltına alındı.
  • Soruşturmayı genişleten savcılığın talimatıyla eski başkan Şükrü Sözen'le birlikte 4 kişi daha gözaltına alındı.
  • Antalya'ya getirilen Sözen ile beraberindekilerin işlemleri devam ediyor ve yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.


