Balıklı Rum Hastanesi'ndeki saldırıya ilişkin Valilikten açıklama

Özel Balıklı Rum Hastanesi Vakfı'nın bahçesinde S.G, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralanan S.G, ilk müdahalenin ardından ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin çalışmasıyla Beyoğlu'nda yakalandı.

- Valiliğin açıklaması

İstanbul Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, saat 13.15 sıralarında motosikletli iki şahsın, takip ettikleri ve çeşitli suçlardan 16 suç kaydı mevcut olan S.G'ye Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi önünde ateş açtığı aktarıldı.

Açıklamada, "Açılan ateş sonucu S.G. isimli kişi kolundan yaralanmış olup, ateş açan şahıslar çalıntı olduğu tespit edilen motosikletle olay yerinden kaçmıştır. Yaralı S.G. hastanede tedavi altına alınırken, A.K. (çeşitli suçlardan 11 suç kaydı mevcut) ve Ş.D. isimli 2 saldırgan emniyet ekiplerimiz tarafından Beyoğlu'nda yakalanmıştır. Şahısların üst aramalarında, bir silah ve çok sayıda mermi ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.