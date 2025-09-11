Kılıçdaroğlu soruları duymazdan geldi, sırtını dönüp uzaklaştı
CHP'nin kurultay davası öncesi gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi. CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM başkanlarından Cahit Karakaş'ın cenaze töreninde görüntülendi. Basın ordusunun uzattığı mikrofonu görmezden gelen Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermeden töreni terk etti.
Haber Giriş : 11 Eylül 2025 12:40, Son Güncelleme : 11 Eylül 2025 12:43
Pazartesi günü Ankara'da görülecek CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava öncesinde gözler, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.
Siyaset kulislerinde duruşmadan 'mutlak butlan' kararı çıkabileceği ve CHP Genel Başkanlığı görevinin yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilebileceği konuşulurken, görevi kabul edip etmeyeceğine ilişkin söylentilere yanıt vermeyen Kılıçdaroğlu, bu kez eski TBMM başkanlarından Cahit Karakaş'ın cenaze töreninde görüntülendi.
DUYMAZDAN GELDİ, SIRTINI DÖNÜP GİTTİ
Cenaze töreninde basın ordusunun uzattığı mikrofonları pas geçen Kılıçdaroğlu, kendisine kurultay davası hakkında yöneltilen soruları da duymazdan geldi.