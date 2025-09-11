Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde silahlı saldırı
İstanbul Zeytinburnu'nda hastane bahçesinde yaşanan silahlı saldırı, çevrede büyük panik yarattı. Olayda bir kişi yaralandı, polis ekipleri inceleme başlattı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Eylül 2025 14:35, Son Güncelleme : 11 Eylül 2025 14:43
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesine öğle saatlerine gelen motosikletli iki şüpheli, takip ettikleri husumetlilerine silahlı saldırı düzenledi.
Olayda bir kişinin yaralandığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine giden ekiplerin çalışması sürüyor.