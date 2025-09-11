Husumetliler arasında kavga: 4 ev ateşe verildi

Küpçüler Mahallesi Küpçüler Caddesi'nde husumetli iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavganın ardından taraflara ait bazı evler ateşe verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evleri yanan tarafların tartışmaya devam etmesi üzerine bölgeye takviye olarak çevik kuvvet ekipleri gönderildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, evleri ateşe verdiği iddia edilen M.G. ve S.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.