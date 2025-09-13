Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
KPSS Alan Bilgisi 1.oturumu başladı
KPSS Alan Bilgisi 1.oturumu başladı
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bayrampaşa Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Bayrampaşa Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Erdoğan, AK Parti MKYK'sında konuştu: Çelik Kubbe'nin önemi anlaşıldı
Erdoğan, AK Parti MKYK'sında konuştu: Çelik Kubbe'nin önemi anlaşıldı
13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finalde
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finalde
AK Parti'den açıklama: Erken seçim olacak mı?
AK Parti'den açıklama: Erken seçim olacak mı?
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda 7 tutuklama
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda 7 tutuklama
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ara karar açıklandı
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ara karar açıklandı
YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim-öğretim devam edecek
Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim-öğretim devam edecek
İtfaiye teşkilatları güçleniyor: Büyükşehirlerde personel sayısı artırıldı
İtfaiye teşkilatları güçleniyor: Büyükşehirlerde personel sayısı artırıldı
Borsa İstanbul'da sert kayıp, yatırımcı altına yöneldi
Borsa İstanbul'da sert kayıp, yatırımcı altına yöneldi
İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı
Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu
Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu
Bakan Tekin: OECD raporları Türkiye'yi 'eğitim devrimi yapan ülke' olarak tanımlıyor
Bakan Tekin: OECD raporları Türkiye'yi 'eğitim devrimi yapan ülke' olarak tanımlıyor
Erdoğan: İstanbul'a olan sevdamız son nefesimize kadar sürecek
Erdoğan: İstanbul'a olan sevdamız son nefesimize kadar sürecek
DMM'den 'köprü ve otoyollar satılıyor' iddialarına yalanlama
DMM'den 'köprü ve otoyollar satılıyor' iddialarına yalanlama
Adalet Bakanı'ndan 12 Eylül'de yeni anayasa çağrısı!
Adalet Bakanı'ndan 12 Eylül'de yeni anayasa çağrısı!
Bakan Şimşek'ten cari denge açıklaması
Bakan Şimşek'ten cari denge açıklaması
Ana sayfaHaberler Sınavlar ve Sorular

KPSS Alan Bilgisi 1.oturumu başladı

2025 KPSS Alan Bilgisi oturum tarihleri ve başvuru detayları açıklandı. KPSS Alan Bilgisi sınavında 127 bin aday ter dökecek!

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2025 11:00, Son Güncelleme : 13 Eylül 2025 11:01
Yazdır
KPSS Alan Bilgisi 1.oturumu başladı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025 KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 13 Eylül Cumartesi saat 10.15'te, 2. oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) aynı gün 14.45'te başlayacak.

Her iki oturumda da adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Birinci oturum saat 12.45'te, ikinci oturum 17.15'te sona erecek.

KPSS Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumu ise (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 14 Eylül Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek. Adaylara 160 dakika cevaplama süresi verilecek. Üçüncü oturum 12.55'te sona erecek.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Oturumlarda ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

KPSS Alan Bilgisi oturumlarında adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak. Sınavlarda adaylara, çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak ve istatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika süre verilecek.

Nüfus müdürlükleri açık olacak

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık olacak.

Sınav sonuçları 10 Ekim'de açıklanacak. KPSS A Grubu sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. 2027-KPSS A Grubu sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla 2025-KPSS A Grubu sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek.

Alan Bilgisi oturumlarına 127 bin 307 aday başvurdu

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 30 ilde, 35 sınav merkezinde uygulanacağını belirtti.

Birinci oturuma 35 bin 4, ikinci oturuma 51 bin 666, üçüncü oturuma ise 40 bin 637 aday olmak üzere 127 bin 307 adayın sınava başvurduğunu bildiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Sınavlar için 345 bina, 4 bin 538 salon kullanılacak. Toplam 16 bin 996 kişi hafta sonu görev yapacak. Sınav güvenliği için 2 bin 377 emniyet görevlisi sahada olacak. Oturumlara 388 engelli aday başvurdu. Bu oturumlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 1167 aday bu haktan yararlandı. KPSS alan oturumlarına katılacak adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar dilerim."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber