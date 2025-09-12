Kırklareli'nde su kesintisi
Kırklareli'nin merkezinde yaşanan ani arıza, Haşim Peksöz ve Namazgah Caddesi'nde su kesintisine yol açtı. Belediye, arıza giderilene kadar şebekeye su verilemeyeceğini duyurdu. Suların ne zaman geleceği merak konusu!
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2025 14:22, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 14:24
Kırklareli merkezde, yaşanan arıza sebebiyle su kesintisi yapıldı.
Kırklareli Belediyesi'nden yapılan açıklamada,
Demirtaş Mahallesi'nde Haşim Peksöz Caddesi ve Namazgah Caddesi'nin bir bölümünde yaşanan arızadan dolayı su kesintisi yapılacağı bildirildi. Açıklamada, arıza bitimine kadar şebekeye su verilemeyeceği aktarıldı.