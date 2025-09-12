Kırklareli'nde su kesintisi

Kırklareli merkezde, yaşanan arıza sebebiyle su kesintisi yapıldı.

Kırklareli Belediyesi'nden yapılan açıklamada,

Demirtaş Mahallesi'nde Haşim Peksöz Caddesi ve Namazgah Caddesi'nin bir bölümünde yaşanan arızadan dolayı su kesintisi yapılacağı bildirildi. Açıklamada, arıza bitimine kadar şebekeye su verilemeyeceği aktarıldı.