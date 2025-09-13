Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 45 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bayrampaşa Belediyesine yönelik 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil, 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

45 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarla aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Bayrampaşa Belediyesi ile şüphelilere ait iş adresi ve evleri olan 72 adreste ekiplerin aramalarının ise devam ettiği öğrenildi.