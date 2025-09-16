Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: Başkan Mutlu dahil 20 tutuklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: Başkan Mutlu dahil 20 tutuklama

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 23:20, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 23:34
Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: Başkan Mutlu dahil 20 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 45 şüpheliden 36'sının sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliği, aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 20 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, şüphelilerden 16'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Şüphelilerden 9'unun ise hakimlikteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda alınan ifadelerin ardından aralarında Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 39 şüpheli tutuklanmaları, 6 şüpheli de adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

