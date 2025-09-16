Konut satışları ağustosta 2025'in en yüksek seviyesine çıktı!
Motorlu araçlarda AB Uyumlu Yeni Güvenlik Kuralları yürürlüğe girdi
Altının kilogram fiyatı 5 milyon liraya dayandı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 'depremzededen rüşvet istendi' iddiası
Dışişlerine modern yerleşke: 9 ayrı bina tek yerleşkede birleşiyor
Sonbahar yüzünü gösteriyor: Yağışlı sistem Türkiye'ye giriyor
Euro rekor kırıyor: 48,79 TL
Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki konutlarımızın yüzde 70'ini tamamladık
Kayseri'de zimmetine 1 milyon lira geçiren katibe ceza
Erdoğan Duyurdu: TOKİ'den Yeni Sosyal Konut Projesi Geliyor
Özel Hastanede 'Yanlış Kestiler' İddiası: Öğretmen Hayatını kaybetti
Diyarbakır'da son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce kilo ürün imha edildi
YDUS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı
Ankara'da Uzman Çavuşu Öldüren Bacanak İntihar Etti
FETÖ operasyonunda polis ve öğretmenlerin bulunduğu 10 kişi gözaltında
SGK, 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
'Ehliyetsiz evlilik' dönemi bitiyor! Evlilik öncesi eğitim zorunlu olacak
Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' operasyonu: 14 gözaltı
İzmir'de 2 polisimizi şehit etmişti! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı...
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 8'i memur, 15 gözaltı kararı
İl İl Hava Durumu: Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
Çiftçi desteğe 'en az' enflasyon zammı istiyor
Antalya Aksu'da CHP'li belediye başkan yardımcıları istifa etti
Mersin'de anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
27 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltildi
Düzce'de acı olay: Oynadığı balonu kafasına geçiren çocuk boğuldu
Giyim ve ayakkabıda indirimli satışlar rekor kırdı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 tutuklama
THY 'Avrupa'nın En İyi Hava Yolu' şirketi seçildi
Türk yükseköğretimine uluslararası övgü: Model ülke
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Başına geçirdiği balon nedeniyle nefessiz kalan Muhammed Ali'ye veda

Düzce'de doğum günü için alınan büyük süs balonunu başına geçirip, çıkaramayınca da boğulan 5'inci sınıf öğrencisi Muhammed Ali Günaydın (11), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 17:28, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 17:31
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Çamlıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi, evde baygın olarak buldukları Muhammed Ali Günaydın için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Sağlık ekibi yaptığı incelemede, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin incelemesinde; Günaydın'ın evde yalnız olduğu sırada, bir hafta önce yapılan doğum günü için alınan büyük boyutlu süs balonunu başına geçirdiği, balonu başından çıkaramayıp nefessiz kalarak öldüğü tespit edildi. Çocuğun cansız bedeni, inceleme sonrası morga kaldırıldı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki otopsisinin ardından Günaydın'ın cenazesini alan ailesi, helallik için evine getirdi. Burada okunan duaların ardından Fen ve Teknoloji Hafız İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Günaydın, Şehitlik Camisi'nde, okul arkadaşlarının da katıldığı cenaze namazının ardından Düzce Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Düzce'de acı olay: Oynadığı balonu kafasına geçiren çocuk boğuldu

