Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Merve Göntem'e adli kontrol

Konut satışları ağustosta 2025'in en yüksek seviyesine çıktı!
Konut satışları ağustosta 2025'in en yüksek seviyesine çıktı!
Motorlu araçlarda AB Uyumlu Yeni Güvenlik Kuralları yürürlüğe girdi
Motorlu araçlarda AB Uyumlu Yeni Güvenlik Kuralları yürürlüğe girdi
Altının kilogram fiyatı 5 milyon liraya dayandı
Altının kilogram fiyatı 5 milyon liraya dayandı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 'depremzededen rüşvet istendi' iddiası
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 'depremzededen rüşvet istendi' iddiası
Dışişlerine modern yerleşke: 9 ayrı bina tek yerleşkede birleşiyor
Dışişlerine modern yerleşke: 9 ayrı bina tek yerleşkede birleşiyor
Sonbahar yüzünü gösteriyor: Yağışlı sistem Türkiye'ye giriyor
Sonbahar yüzünü gösteriyor: Yağışlı sistem Türkiye'ye giriyor
Euro rekor kırıyor: 48,79 TL
Euro rekor kırıyor: 48,79 TL
Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki konutlarımızın yüzde 70'ini tamamladık
Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki konutlarımızın yüzde 70'ini tamamladık
Kayseri'de zimmetine 1 milyon lira geçiren katibe ceza
Kayseri'de zimmetine 1 milyon lira geçiren katibe ceza
Erdoğan Duyurdu: TOKİ'den Yeni Sosyal Konut Projesi Geliyor
Erdoğan Duyurdu: TOKİ'den Yeni Sosyal Konut Projesi Geliyor
Özel Hastanede 'Yanlış Kestiler' İddiası: Öğretmen Hayatını kaybetti
Özel Hastanede 'Yanlış Kestiler' İddiası: Öğretmen Hayatını kaybetti
Diyarbakır'da son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce kilo ürün imha edildi
Diyarbakır'da son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce kilo ürün imha edildi
YDUS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı
YDUS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı
Ankara'da Uzman Çavuşu Öldüren Bacanak İntihar Etti
Ankara'da Uzman Çavuşu Öldüren Bacanak İntihar Etti
FETÖ operasyonunda polis ve öğretmenlerin bulunduğu 10 kişi gözaltında
FETÖ operasyonunda polis ve öğretmenlerin bulunduğu 10 kişi gözaltında
SGK, 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
SGK, 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
'Ehliyetsiz evlilik' dönemi bitiyor! Evlilik öncesi eğitim zorunlu olacak
'Ehliyetsiz evlilik' dönemi bitiyor! Evlilik öncesi eğitim zorunlu olacak
Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' operasyonu: 14 gözaltı
Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' operasyonu: 14 gözaltı
İzmir'de 2 polisimizi şehit etmişti! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı...
İzmir'de 2 polisimizi şehit etmişti! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı...
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 8'i memur, 15 gözaltı kararı
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 8'i memur, 15 gözaltı kararı
İl İl Hava Durumu: Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
İl İl Hava Durumu: Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
Çiftçi desteğe 'en az' enflasyon zammı istiyor
Çiftçi desteğe 'en az' enflasyon zammı istiyor
Antalya Aksu'da CHP'li belediye başkan yardımcıları istifa etti
Antalya Aksu'da CHP'li belediye başkan yardımcıları istifa etti
Mersin'de anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
Mersin'de anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
27 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltildi
27 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltildi
Düzce'de acı olay: Oynadığı balonu kafasına geçiren çocuk boğuldu
Düzce'de acı olay: Oynadığı balonu kafasına geçiren çocuk boğuldu
Giyim ve ayakkabıda indirimli satışlar rekor kırdı
Giyim ve ayakkabıda indirimli satışlar rekor kırdı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 tutuklama
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 tutuklama
THY 'Avrupa'nın En İyi Hava Yolu' şirketi seçildi
THY 'Avrupa'nın En İyi Hava Yolu' şirketi seçildi
Türk yükseköğretimine uluslararası övgü: Model ülke
Türk yükseköğretimine uluslararası övgü: Model ülke
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Merve Göntem'e adli kontrol

Sosyal medyada yayınlanan bir röportajda söylediği sözler sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan senarist Merve Göntem adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 16:04, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 16:05
Yazdır

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, bir televizyon dizisinde senaristlik yapan Merve Göntem hakkında sosyal medyada yayınlanan bir röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı. 'Fuhuşa teşvik' ve 'Suç işlemeye tahrik' suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Göntem'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Göntem işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Savcılıkta ifadesi alınan Merve Göntem işemlerinin tamamlanmasının ardından, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Göntem, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dizinin yapımcısı Gold Film'den konuya ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi.

NE OLMUŞTU?

Kızılcık Şerbeti'nin yanı sıra Çıplak dizisinin de senaristi olan Merve Göntem'in kız lisesinde okurken bazı arkadaşlarının para karşılığı seks yaptığını şu sözlerle açıklamıştı:

"Kız lisesi mezunuyum, benim lisemde para karşılığı seks yapan kızlar vardı ve biz onlara 'eskort' demiyorduk. Çok normal geliyordu bize. Eylül'ü yazarken onlardan çok etkilendim ve beslendim. Ya da üniversitelerde yurtlarda kalan, şehir dışından İstanbul'a okumaya gelip burada birtakım gece kulüplerine gidebilmek için bunu yapan o kadar çok genç kız var ki..
Buradaki genç kızlar çok şeyden bıktı, giydikleri etek boyuna karışılmasından bıktılar. Onlar için birisiyle para karşılığı seks yapmak ne ki, dünyada o kadar fazla kötülük var ki yaşadığımız sertlik içinde light kalıyor. Karanlık içinde kız, kendi eğlencesini yaratmış."

AVUKATI KONUŞTU

Emniyete götürülen Göntem'in avukatı Giray Kemer, suç isnadını henüz öğrenemediklerini ancak Göntem'in Çıplak dizisinde yazdığı karakter hakkında 4 yıl önce yaptığı konuşmanın yeniden gündem olmasının ardından gözaltına alındığını söyledi:

Müvekkilim Merve Göntem, birkaç gündür hakkında yürütülen sosyal medya linciyle bağlantılı olarak bu akşam saatlerinde evinden alınıp emniyete götürülerek gözaltına alınmıştır. Senaryosunu yazdığı ve dijital medya platformunda yayınlanan 'Çıplak' adlı dizi filmdeki kurgusal bir karakter hakkında bundan dört yıl önce sosyal medya platformunda sorulan bir soruya istinaden verdiği durum tespiti niteliğindeki bir cevap, bağlamından koparılarak, kesilip biçilerek yeniden dolaşıma sokulmuş, sanki müvekkilin kendi fikirleriymiş, şahsi hayatında bu görüşleri savunuyormuş gibi kamuoyuna servis edilmiştir. Bu maksatlı paylaşımlar üzerinden müvekkil ağır hakaretlere uğramış ve sistematik bir linç kampanyasının hedefi haline getirilmiştir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber