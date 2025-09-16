Eski eşini 3 gün boyunca takip edip öldüren İKM'den şaşırtan talep

Olay, geçtiğimiz yıl 22 Haziran tarihinde Döşemealtı ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda yaşandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Abdülkadir Kocaoğlu, 19 Haziran 2024 tarihinde Antalya'ya gelerek eski eşi Ayten Çağıran'ı takip etmeye başladı. Bir süre sonra eski eşinin karşısına çıkan Kocaoğlu burada onunla konuşmak istedi. İkili arasında çıkan tartışma sonucu Kocaoğlu, yanında taşıdığı bıçakla Çağıran'ın boğazını kesti, ardından çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ekipler gelene kadar Ayten Çağıran'ın başında bekleyen Kocaoğlu polis tarafından gözaltına alındı.

Cinayeti işlediği tespit edilen Abdülkadir Kocaoğlu, sevk edildiği mahkemece tutuklandı

Abdülkadir Kocaoğlu için 'Eski eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenirken, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davası görüldü. Sanık, suçlamaları ve iddiaları kabul etmediğini belirtip tahliyesini istedi.

Duruşma savcısı, Abdülkadir Kocaoğlu'nun 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep ederken, mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.