Sonbahar yüzünü gösteriyor: Yağışlı sistem Türkiye'ye giriyor
Meteoroloji, perşembe gününden itibaren yurdun büyük bölümünde yağışlı sistemin etkili olacağını, hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece arasında düşeceğini açıkladı. Özellikle Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Türkiye'nin perşembe gününden itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğini söyledi. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinde yağışların görüleceğini belirten Tekin, Batı ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük ve Ordu'da yağışların kuvvetli olacağı uyarısında bulundu.
Rüzgar da kuvvetlenecek
Perşembe günü Batı ve Orta Karadeniz ile Marmara ve Ege kıyılarında rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli eseceğini aktaran Tekin, cuma günü de kuzey ve doğu kesimlerde, ayrıca Hatay ve Adana'da yağışların süreceğini ifade etti. Hafta sonu ise yağışların etkisini azaltacağı belirtildi.
Sıcaklıklar sert düşecek
Mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların perşembe gününden itibaren hissedilir derecede düşeceğini vurgulayan Tekin, "Hava sıcaklıkları 6 ila 12 derece birden gerileyecek" dedi.
Üç büyükşehirde hava durumu
-
Ankara: Yağış beklenmiyor. Çarşamba 29 derece olan sıcaklık, perşembe 23, cuma 20 dereceye düşecek.
-
İzmir: 3 gün boyunca yağış yok. Sıcaklık 29-31 derece arasında olacak.
-
İstanbul: Çarşambayı perşembeye bağlayan gece Karadeniz'e bakan kıyılarda yağış var. Perşembe ve cuma günleri kent genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.