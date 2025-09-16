Euro rekor kırıyor: 48,79 TL

Konut satışları yükselişte: Ağustos'ta 2025'in en yüksek seviyesi
ABD doları karşısında güçlenen Euro, TL karşısında yeni zirveleri gördü. EUR/TRY yüzde 0,44 artışla 48,7949'a yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 15:34, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 17:24
ABD doları karşısında yüzde 0,31 değer kazanarak 1,1805 seviyesine yükselen Euro, Türk lirası karşısında yeni zirveleri gördü.

EUR/TRY yüzde 0,44 artışla 48,7949'a yükseldi.

Euro, Türk lirası karşısında ay başından bu yana yüzde 1,4, yıl başından bu yana yüzde 33 değer kazandı.

EURO NEDEN YÜKSELİYOR?

Euro, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta faiz indirimlerine devam etmeye hazırlanmasıyla birlikte dolardaki genel zayıflığın da etkisiyle Temmuz başından bu yana en güçlü seviyesi olan 1,18 dolara doğru yükseldi. Piyasalar, Fed'in Çarşamba günü faiz oranlarını en az 25 baz puan düşürmesini bekliyor. Politika yapıcılar, gümrük vergilerinden kaynaklanan enflasyonist baskıların devam etmesiyle birlikte, soğuyan işgücü piyasasını değerlendiriyor.

Avrupa'da yetkililer, enflasyon konusunda teyakkuzda olmayı sürdürüyor. ECB Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, para politikasının "istikrarlı bir şekilde ilerlemesi" gerektiğini belirterek, gümrük vergilerinden hizmet enflasyonuna, gıda fiyatlarından maliye politikasına kadar uzanan yukarı yönlü risklerin önemli olmaya devam ettiğini söyledi. Slovakya Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir de bu endişeyi dile getirerek, bu riskleri göz ardı etmenin "hata" olacağı konusunda uyardı. ECB geçen hafta, borçlanma maliyetlerini üst üste ikinci toplantısında da sabit tutarak, faiz indirimi döngüsünün sona ermiş olabileceği sinyalini verdi.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:


 PAZARTESİ
SALI
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 41,2890 41,2900 41,2700 41,2710
Avro 48,5810 48,5820 48,8390 48,8400
Sterlin 56,1760 56,1860 56,4080 56,4180
İsviçre frangı 51,9680 51,9780 52,3510 52,3610
ANKARA



ABD Doları 41,2590 41,3390 41,2400 41,3200
Avro 48,5410 48,6210 48,7990 48,8790
Sterlin 56,1160 56,3260 56,3480 56,5580

