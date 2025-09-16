Benzin koyduğu sırada kayan aracı eliyle durdurmaya çalıştı
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir benzin istasyonunda pompacının yakıt koyduğu otomobil hareket edince panik yaşayan pompacı benzin tabancasını bırakıp otomobili tutmaya çalıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 15:15, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 15:16
Beşevler Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda, yakıt almak için istasyona giren otomobilin sürücüsü araçtan inip ödeme yapmaya girdi.Yakıt tabancası takılıyken hareket eden otomobil herkesi şaşırttı. Aracın kaymasına engel olmaya çalışan pompacı tabancanın borusuna asılıp otomobili durdurmaya çalıştı.
Panik anları iş yerindeki bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olayda herhangi bir yaralanma ya da ciddi bir zarar meydana gelmezken, izleyenleri gülümseten görüntüler ortaya çıktı.