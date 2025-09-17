Bakan Kacır: AR-GE harcamalarını yıllık 16 milyar dolara çıkardık

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
'19 milyon öğrenci üniversite eğitimini bıraktı' iddiasına YÖK'ten açıklama
'19 milyon öğrenci üniversite eğitimini bıraktı' iddiasına YÖK'ten açıklama
Sıfır araç kampanyaları ikinci el pazarını frenledi
Sıfır araç kampanyaları ikinci el pazarını frenledi
Kadın öğretmenin veli tarafından tokatlamasına Diyarbakır MEM'den açıklama
Kadın öğretmenin veli tarafından tokatlamasına Diyarbakır MEM'den açıklama
Okullarda yeni dönem: Bu yıldan itibaren orta okul ve liselerde uygulanacak
Okullarda yeni dönem: Bu yıldan itibaren orta okul ve liselerde uygulanacak
Erdoğan: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek
Erdoğan: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek
Sezon açıldı: İşte en çok satılan balıklar ve fiyatları...
Sezon açıldı: İşte en çok satılan balıklar ve fiyatları...
Evlenmek isteyen çiftler dikkat: Bunları yapmak zorunlu oluyor!
Evlenmek isteyen çiftler dikkat: Bunları yapmak zorunlu oluyor!
Ak Parti Elazığ İl Başkanı'na oğlu üzerinden şantaj yapıldı
Ak Parti Elazığ İl Başkanı'na oğlu üzerinden şantaj yapıldı
Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı
AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı
Adalet Bakanlığı Promosyon Görüşmelerinde Teklif Yükseltildi
Adalet Bakanlığı Promosyon Görüşmelerinde Teklif Yükseltildi
İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?
Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?
Akran zorbalığı yeniden başladı! Bir öğrenciye saldırdılar
Akran zorbalığı yeniden başladı! Bir öğrenciye saldırdılar
Binbaşı zehir tacirlerini haraca bağlamış!
Binbaşı zehir tacirlerini haraca bağlamış!
Hacmi 3 trilyon TL'yi aşan e-ticarete 'yapay' dokunuş
Hacmi 3 trilyon TL'yi aşan e-ticarete 'yapay' dokunuş
Netanyahu, Mesut Yılmaz'la olan anısını paylaşarak Erdoğan'ı hedef aldı
Netanyahu, Mesut Yılmaz'la olan anısını paylaşarak Erdoğan'ı hedef aldı
Bitkisel üretimde 2026'da verilecek destekler
Bitkisel üretimde 2026'da verilecek destekler
İstanbul'da Konut Satışlarının En Çok Arttığı 5 İlçe
İstanbul'da Konut Satışlarının En Çok Arttığı 5 İlçe
Evlenecek gençler 250 bin TL destekle evlerini düzebilecek
Evlenecek gençler 250 bin TL destekle evlerini düzebilecek
Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?
Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?
'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı
'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı
Kadıköy'de ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Kadıköy'de ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Meclis'te tarihi komisyon 10. kez toplanıyor
Meclis'te tarihi komisyon 10. kez toplanıyor
Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı
Otomobil kapısı 'Silah' sayıldı: Kıskançlık krizinde masum kadın yaralandı
Otomobil kapısı 'Silah' sayıldı: Kıskançlık krizinde masum kadın yaralandı
TVF, VakıfBank paylarının satışı için süreci başlattı
TVF, VakıfBank paylarının satışı için süreci başlattı
Yatırımlarda yeni dönem öncelikleri belli oldu
Yatırımlarda yeni dönem öncelikleri belli oldu
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Bakan Kacır: AR-GE harcamalarını yıllık 16 milyar dolara çıkardık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Milli gelirimizden araştırma geliştirmeye ayırdığımız payı binde beşten yüzde 1,4'e yükselttik. Türkiye'nin AR-GE harcamalarını yıllık 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara çıkardık." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2025 15:39, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 15:40
Yazdır
Bakan Kacır: AR-GE harcamalarını yıllık 16 milyar dolara çıkardık

Bakan Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST çerçevesinde düzenlenen TÜRKPATENT ISIF'25 - 10. Uluslararası Buluş Fuarı'nın açılışında konuştu.

Konuşmasında TEKNOFEST'lerin Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nde çok eşsiz bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Kacır, Türkiye'nin kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştiren, üreten ve rekabetçi şekilde dünyaya sunabilen bir ülke olma yolculuğunda Türk gençliğinin önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Kacır, tüm platformlarda gençlerin önünü açmaya, Türkiye'nin AR-GE, inovasyon yolculuğunu hızlandırmaya gayret ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası Buluş Fuarı da, bu yıl onuncusuna imza attığımız bu büyük organizasyon da bu çabalarımızın bir parçası. Türk Patent ve Marka kurumumuzun ev sahipliğinde bu yıl 23 ülkeden 470 buluşçuyu burada misafirlerimiz de bir araya getiriyor. Ve düzenleyeceğimiz yarışmayla aralarından bazılarını ödüllendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Son 23 yılda Türkiye'de hem araştırma geliştirme, inovasyon altyapısını hem de Türkiye'nin fikri mülkiyet kapasitesini güçlendirmek için çaba gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dev bir araştırma geliştirme inovasyon ekosistemi inşa ettik.

Türkiye'nin AR-GE insan kaynağını 29 binden 290 binin üzerine çıkardık. Türkiye'de teknoparkların sayısını 2'den 113'e, teknoparklarda faaliyet gösteren inovasyon odaklı çalışan şirketlerimizin girişimlerimizin sayısını 56'dan 11 bin 500'e çıkardık. Araştırma geliştirmeye milli gelirimizden ayırdığımız payı binde beşten yüzde 1,4'e yükselttik. Türkiye'nin AR-GE harcamalarını yıllık 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara çıkardık."

Türkiye'nin milli gelirinden araştırma geliştirmeye ayırdığı payı İtalya, İspanya gibi ülkelerle eşit düzeye getirdiğini hatırlatan Kacır, daha gidilecek çok yol olduğuna işaret etti.

Kacır, "Bu dönemde fikri mülkiyete çok kaynak ayırdık, çok yatırım yaptık. Türkiye'nin fikri mülkiyet havuzunu tescilli fikri mülkiyet sayısını 93 binden 2 milyona yükselttik. Bir yılda Türkiye'de yapılan patent başvurusu sayısı sadece 414 iken şimdi 10 binin üzerine çıkardık." dedi.

- "Bilim insanlarımızın desteklenmesi öncelikli hedefimiz"

Kacır, daha sonra Türkiye Bilimler Akademisi tarafından düzenlenen ödül törenine katıldı.

Ödül törenindeki konuşmasında, Türkiye Bilimler Akademisi TEKNOFEST Bilim Ödülleri'nin, TEKNOFEST'in önemli bileşenlerinden biri olduğuna dikkati çeken Kacır, Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayabilen, stratejik alanlarda kritik teknolojileri, kendi imkanlarıyla geliştiren üretebilen bir ülke olma yolculuğunu en önemli beka meselesi olarak gördüklerini söyledi.

Kacır, Türkiye'de yürütülen tüm bilimsel çalışmalara, inovasyon çalışmalarına, yüksek teknoloji çalışmalarına destek vermeye gayret ettiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biliyoruz ki teknolojik bağımsızlık olmaksızın ekonomik bağımsızlık, ekonomik bağımsızlık olmaksızın siyasi bağımsızlık ve tam bağımsızlık mümkün olamaz. Dolayısıyla Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ni hayata geçirmesi bizler için 'Türkiye Yüzyılı' iddiamızın en önemli unsuru. Teknolojik atılım, teknolojik hamle ancak bilimsel gidişat ile mümkün olacaktır. Dolayısıyla bilim insanlarımızın desteklenmesi, güçlendirilmesi ve katma değere dönüşmesi yine bizim öncelikli hedefimiz. Bu anlayışla hem Türkiye Bilimler Akademisi, hem TÜBİTAK, hem de diğer ilgili kurumlarımız eliyle bu yarışmaları hayata geçiriyor."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber