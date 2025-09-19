İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı!
Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısının görevden alındığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Eylül 2025 10:36, Son Güncelleme : 19 Eylül 2025 10:46
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır. Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir..