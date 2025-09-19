2025 Mühendislik Tamamlama Tercihleri Başladı

2025-Mühendislik Tamamlama programı kapsamında, teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarına yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleştirilecektir. Adaylar, tercihlerini 19-25 Eylül 2025 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih İşlemleri ve Kılavuz

Adayların, tercih işlemlerini gerçekleştirmeden önce 2025-Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzu'nu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Önemli Bilgiler