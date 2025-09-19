2025 Mühendislik Tamamlama Tercihleri Başladı
2025 Mühendislik Tamamlama tercihleri ÖSYM üzerinden alınmaya başlandı. Adaylar işlemlerini belirtilen tarihlerde yapabilecek.
Haber Giriş : 19 Eylül 2025 11:38, Son Güncelleme : 19 Eylül 2025 11:38
2025-Mühendislik Tamamlama programı kapsamında, teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarına yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleştirilecektir. Adaylar, tercihlerini 19-25 Eylül 2025 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih İşlemleri ve Kılavuz
Adayların, tercih işlemlerini gerçekleştirmeden önce 2025-Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzu'nu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
Önemli Bilgiler
- Tercihler yalnızca belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.
- Adayların, tercih işlemlerini tamamlamadan önce kılavuzu incelemeleri önemlidir.
- Tercih işlemleri 25 Eylül 2025 saat 23.59'da sona erecektir.