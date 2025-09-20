İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2025 07:25, Son Güncelleme : 20 Eylül 2025 07:29
Göztepe Paten Sahası'nda aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kavgada 1 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan 6 kişi ise çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.