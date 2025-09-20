İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Göztepe Paten Sahası'nda aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net