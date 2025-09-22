'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu ile kıyaslanmasına soruşturma
AK Parti, Bayrampaşa'daki başkan vekilliği seçimi için dava açtı
Yargıtay'dan emsal karar: Numara paylaşımı özel hayat ihlali sayıldı
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı
Cevdet Yılmaz'dan 'enflasyon' açıklaması: Hedef 2027'de tek hane
Sındırgı beşik gibi: Son deprem 17.16'da meydana geldi
DMM'den 'Sındırgı'da konteyner verilmedi' iddiasına yalanlama
Erdoğan'dan Dünya devletlerine çağrı: Filistin Devleti'ni tanıyın
EGM'den Fenerbahçe Kongresi'ndeki 'polis kıyafeti' ithamlarına suç duyurusu
Yumaklı: Çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek milli görevdir
Üniversite Web Siteleri Temsil, Ağırlama Haberleriyle Dolup Taşıyor
Öğrenci Şehirlerinde Kira Fiyatları: İstanbul Zirvede
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
Tunç: İsrail'in soykırım suçluları insanlık huzurunda hesap verecek
Göbeklitepe, Almanya'da özel seçkiyle tanıtılacak
AYM'den beyaz yakalı işçiler için kritik karar
Öğretmene Rotasyon Gerçeği
Konya'da Deprem! Prof. Dr. Görür Uyardı: Büyük Deprem Üretebilir
Tüketici güven endeksi eylülde azaldı
Konya'da 4 büyüklüğünde deprem
AYM'den paylı mülkiyetlerdeki önalım hakkı için kritik karar
En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Bankalar Hangileri?
Bolat: Türkiye, her BM toplantısına daha güçlü geliyor
İthal otomobile yüzde 25 ila 30 arasında ek gümrük vergisi geldi
Meteoroloji Uyardı: İl İl Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Tarihi komisyon 12. kez toplanacak
Deprem uzmanlarından açıklama! 'Başlangıçta normaldi ama...'
Edirne'de şehit ailesini dolandıran 10 zanlı tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimlerini Kim Kazandı?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdürü İhsan Demir ve program moderatörü Musa Özuğurlu hakkında "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
22 Eylül 2025 21:05
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu'nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman zalimin karşısında, mazlumların ve mağdurların yanında duran, adalet çağrısının öncüsü olan bir liderdir."

Gazze'de insan haklarını hiçe sayarak bebekleri, kadınları ve masum sivilleri katleden Netanyahu'nun adı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı cümlede zikredilmesinin, Cumhurbaşkanlığı makamına, devlete ve millete açık bir saygısızlık olduğunu vurgulayan Tunç, "Vicdanla, adaletle ve insanlık onuruyla asla bağdaşmayan bu çirkin algı operasyonları, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sadece milletimiz için değil tüm insanlık için sürdürdüğü onurlu mücadeleyi asla gölgeleyemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni, Sorumlu Müdürü ve program moderatörü hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Eylül'de Tele1 televizyonunda yayımlanan "Türkiye'nin Yönü" isimli programda alt yazıda yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kıyaslanmasına ilişkin ifade üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, söz konusu yayından sorumlu olduğu belirlenen kanalın Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdürü İhsan Demir ve program moderatörü Musa Özuğurlu hakkında "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

