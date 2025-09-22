Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
AK Parti, Bayrampaşa'daki başkan vekilliği seçimi için dava açtı
Yargıtay'dan emsal karar: Numara paylaşımı özel hayat ihlali sayıldı
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı
Cevdet Yılmaz'dan 'enflasyon' açıklaması: Hedef 2027'de tek hane
Sındırgı beşik gibi: Son deprem 17.16'da meydana geldi
DMM'den 'Sındırgı'da konteyner verilmedi' iddiasına yalanlama
Erdoğan'dan Dünya devletlerine çağrı: Filistin Devleti'ni tanıyın
EGM'den Fenerbahçe Kongresi'ndeki 'polis kıyafeti' ithamlarına suç duyurusu
Yumaklı: Çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek milli görevdir
Üniversite Web Siteleri Temsil, Ağırlama Haberleriyle Dolup Taşıyor
Öğrenci Şehirlerinde Kira Fiyatları: İstanbul Zirvede
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
Tunç: İsrail'in soykırım suçluları insanlık huzurunda hesap verecek
Göbeklitepe, Almanya'da özel seçkiyle tanıtılacak
AYM'den beyaz yakalı işçiler için kritik karar
Öğretmene Rotasyon Gerçeği
Konya'da Deprem! Prof. Dr. Görür Uyardı: Büyük Deprem Üretebilir
Tüketici güven endeksi eylülde azaldı
Konya'da 4 büyüklüğünde deprem
AYM'den paylı mülkiyetlerdeki önalım hakkı için kritik karar
En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Bankalar Hangileri?
Bolat: Türkiye, her BM toplantısına daha güçlü geliyor
İthal otomobile yüzde 25 ila 30 arasında ek gümrük vergisi geldi
Meteoroloji Uyardı: İl İl Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Şu da bir gerçek ki bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur. Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Bu adım ve girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini hızlandırmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
22 Eylül 2025 23:23
Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Bu adım ve girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini hızlandırmasını diliyorum.

Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez, dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz.

Şu da bir gerçek ki bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.

"Netanyahu hükümeti soykırım uyguluyor"

Netanyahu hükümetinin amacı, Filistin Devleti'nin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de olduğu bir grup ülkenin Filistin Devleti'ni tanıma kararı alması son derece önemli, tarihi bir karardır.

Holokost zulmüyle kökü kazınmak istenen bir toplumu yöneten Netanyahu hükümeti, aynı toprağı, suyu paylaştığı binlerce yıllık komşularına soykırım uyguluyor.

Uluslararası toplum, Batı Şeria'daki yayılmacılığı, Doğu Kudüs'teki oldubittileri ve bölgede istikrarsızlığı yayma girişimlerini durdurmak zorundadır.

Derinleşen işgal ve ilhak politikalarının hedefi açıktır. İki devletli çözüm vizyonunu öldürmek, Filistin halkını sürgün etmek. Buna asla izin verilemez.

Artık ateşkesin ilanı, Gazze'ye insani yardımların engelsiz şekilde girişinin sağlanması ve İsrail'in Gazze'den güçlerini çekmesi gerekiyor.

