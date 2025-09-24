İtalya, Sumud filosunu korumak için savaş gemisi gönderdi

Gazze'deki İsrail ambargosunu kırararak açlıktan kırılan Filistinlilere yardım ulaştırmaki için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na gece boyunca 13 ayrı saldırı yapıldı.

Söz konusu karar, Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında filoya insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlenmesinin ardından geldi.

Sumud filosunda yer alan "March to Gaza Greece" tarafından bugün yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00 sularında yaşanan olayda, 8 tekneye yönelik saldırılarda dronlar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcıların kullanıldığı belirtilmişti. İHA saldırıları altında olan, telsizlerine müdahale edilen Sumud filosunu, İtalyan donanmasının Fasan gemisi koruyacak.

İtalyan Savunma Bakanı Guido Crosetto, "Filodaki İtalyan vatandaşlarını korumak adına, İtalyan donanmasının Fasan adındaki gemisini filoya eşlik etmek üzere görevlendirmeyi uygun gördük" dedi. Crosetto,"henüz kimliği belirlenemeyen failler" tarafından dronlar kullanılarak filoya yapılan "saldırıyı" "şiddetle kınadığını" vurguladı. Ayrıca, İtalyan Donanmasına ait fırkateynin bölgeye gönderilmesi hakkında İsrail'in Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi, İtalya'nın Tel Aviv Büyükelçisi ve İtalya Dışişleri Bakanlığının Kriz Biriminin bilgilendirildiğini kaydetti.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise İsrail'in Sumud Filosu'ndaki kişileri korumakla yükümlü olduğunu hatırlattı. Tajani, Sumud Filosu'na yapılan saldırıları da kınadı.

Fransa muhalefeti, Küresel Sumud Filosu'nun korunması için Macron'a çağrıda bulundu

Fransa'da solcu muhalifler, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insanı yardım götürmek için yola çıkan ve aralarında Fransız vatandaşlarının da bulunduğu Küresel Sumud Filosu'nun yeni bir insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğramasının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a filoyu koruma çağrısı yaptı.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Macron'a yazdığı mektupta Sumud Filosu'ndaki Fransızlar için "diplomatik koruma" sağlanmasını talep etti.

Mektubunda Gazze'deki insani durumun korkunç boyutlara ulaştığını ve 1,5 milyon Filistinlinin açlıkla mücadele ettiğini hatırlatan Panot, yardım için yola çıkan ve "daha önce görülmemiş büyüklükteki barışçıl ve insani Filo organizasyonu" olarak tanımladığı Küresel Sumud'un korunması gerektiğini vurguladı.

Küresel Sumud Filosu, 31 Ağustos'ta İspanya'dan kalkan tekneler ile yolculuğuna başlamıştı

Küresel Sumud Filosu bünyesinde 31 Ağustos'ta İspanya'dan kalkan 22 tekne, 7 Eylül'de başkent Tunus'taki Sidi Busaid ve Gammart limanlarına ulaşmaya başlamıştı.

Sidi Busaid Limanı'ndaki Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde İspanya'dan gelen iki tekneye drone saldırısı düzenlenmişti.