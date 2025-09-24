Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!
İzmir'de toplanmayan çöplere karşı mazotla haşere önlemi

İzmir'in Buca ilçesinde toplanmayan çöplerde haşere çoğalmasını engellemek isteyen bazı esnaf, mazot dökerek tedbir almaya çalıştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2025 16:30, Son Güncelleme : 24 Eylül 2025 16:31
Buca, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde çöplerin toplanmaması sorunu devam ediyor.

Buca ilçesi Seyhan Mahallesi'ndeki esnaf, çöp yığınlarının üzerine mazot dökerek haşereleri uzaklaştırmayı amaçladı. Ayrıca çöplerin yola taşmaması için atıkların biriktiği alanın etrafına şerit çekildi.

Oto boya ve kaporta esnafı Veysi Levent, 2 aydır çöp sorunu yaşadıklarını belirterek, "Kendi çabalarımızla ilaçlamaya çalışıyoruz. Mazot alıyoruz ve ilaçlamaya çalışıyoruz. Mazotu sinekleri kaçırmak için kullanıyoruz. Sabah dükkanımız açıyoruz, çöple karşılaşıyoruz. Akşama kadar sineklerle boğuşuyoruz. Buraların toplanması ve çöplerin temizlenmesini istiyoruz." dedi.

"Yol, çöpten tek şeride düştü"

Çay ocağı işleten Tunay Balak ise uzun süredir çöplerin toplanmadığını, çöplerde farelerin gezdiğini anlatarak şunları kaydetti:

"Biz bu pisliğin içinde yaşamaya mecbur değiliz. CİMER'e yazılar yazdık. Biz devletimizden bu konuda artık bir şeyler bekliyoruz. İnşallah devletimiz bir şekilde müdahale edip bu işi çözer. Çünkü belediyenin bu işi yapacağı yok, artık belli oldu. Buradan gün içerisinde binlerce araç geçiyor. Yol çöpten tek şeride düştü. Öğlen saatinde burada bir araba beklerken öteki araç geçemiyor. Hatta motosiklet, insanlar dahi yürüyemiyor. Çöpler ulaşımı da engelliyor. Gerçekten yaşamakta güçlük çekiyoruz, pisliğin içinde yaşıyoruz. Sinekten geçilmiyor. Makinelerin içine mazot doldurup püskürterek böcek ile sineklerin gelmemesi için ilaçlıyoruz."

Karşıyaka ilçesinin en işlek noktalarından Kemal Paşa Caddesi esnafı ve bölgedeki vatandaşlar da çöplerin toplanmamasına tepki gösterdi.

Ramazan Taşpınar, belediyenin hizmet vermediğini savunarak, "Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Buraya bir çözüm bulmalı. İnsanlar burada hasta olacak. Bu güzelim şehirde en kötü ülkeleri geçtik, bu kadar çöp ve pislik olmamalı." ifadelerini kullandı.

Esnaf Erdinç Dinçer de sorunun çözümünü talep ederek, "Çöpler hastalık da getirecek." dedi.


