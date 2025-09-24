Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!
Ana sayfaHaberler Sağlık

Grip aşılarında tedarik sorunu yok

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Demirkol, grip aşısında tedarik sorunu olmadığını, isteyen vatandaşların marta kadar grip aşısı yaptırabileceğini söyledi.

24 Eylül 2025
Grip aşılarında tedarik sorunu yok

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, yaptığı açıklamada, grip sezonunun ekim ayı itibarıyla başladığını belirterek, özellikle risk grubundaki vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Gribin influenza virüsünün sebep olduğu bir çeşit hastalık olduğunu, özellikle semptomlarının iyi bilinmesi gerektiğini belirten Demirkol, belirtilerinin genellikle öksürük, ateş, vücut kırgınlığı olduğunu ifade etti.

Demirkol, gribin marta kadar etkisini devam ettirdiğini, özellikle okulların başlamasıyla da bu dönemde hafif bir yükselmenin görüldüğünü söyledi.

Özellikle ateş, vücut kırıklığı, kas ağrısı, öksürük, baş ağrısı olan vatandaşlarımızın gripten şüphelenmeleri ve en yakın aile hekimine gitmeleri uyarısında bulunan Demirkol, "Yenidoğanlar, 5 yaş altı çocuklar, gebeler, 65 yaş üzeri yaşlılar ve kronik hastalığı olan tansiyon, diyabet geçirilmiş, kalp ameliyatı olan vatandaşlarımız da hassas grupta yer aldığı için bu dönemde dikkatli olmaları gerekiyor." dedi.

Kemoterapi tedavisi alan vatandaşların da hassas grupta yer aldığını dile getiren Demirkol, bu grupta yer alanların da belirtileri görme durumunda en yakın aile hekimi ya da sağlık kuruluşuna başvurmalarını önerdi.

"Grip aşısı yüzde yüz koruyucu olan bir aşı değil"

Demirkol, gribin virüs kaynaklı bir hastalık olması nedeniyle antibiyotik kullanımının bir hekim önerisi olmadan kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Viral enfeksiyonlarda antibiyotik ilk planda etkisiz ancak üzerine yeni enfeksiyonlar binerse, bu doktor önerisiyle olursa antibiyotik kullanmak o zaman tavsiye edilebilir." uyarısında bulundu.

Grip aşılarının etkinliği konusuna da değinen Demirkol, "Grip aşısı her yıl o dönemki gribin çeşidine göre üretilen piyasada olan aşı. Şu an tedarikimizi sağlamış durumdayız. Marta kadar vatandaşlarımız grip aşısı olabilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından da hekim tarafından reçete edildiğinde ödenen gruplarımız var." bilgisini verdi.

Demirkol, "Özellikle, 65 yaş üzeri yaşlı bireylerimiz ve kronik hastalığı başta olanlar olmak üzere hekim tarafından reçete edildiğinde grip aşısının ödendiğini, eczaneden temin edildiğini, sağlık tesislerimizde uygulandığını söylüyoruz." dedi.

Sağlık çalışanları için de grip aşısının tedarikinin Bakanlık tarafından yapıldığını ifade eden Demirkol, "Sağlık çalışanlarımız da vatandaşlarımızın çok yoğun başvurduğu alandalar. Grip aşısını bu hassas gruplar için tavsiye ediyoruz. Diğer gruplar da aşı yaptırmak istediklerinde de eczaneden ücret karşılığında aldıklarında yine sağlık tesislerimizde aşıyı uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Demirkol, şunları kaydetti:

"Grip aşısı yüzde yüz koruyucu olan bir aşı değil. Bütün gribal enfeksiyonlara sebep olan influenza virüsünün tüm tiplerini kapsamıyor. Bunu Kovid döneminde vatandaşlarımız sağlık okuryazarlığı anlamında öğrendiler. Grip aşısı yüzde yüz korumaz. Yapıldığında da grip enfeksiyonu başlangıç aşamasındaysa yeni bulaş olduğunda onu hemen koruyan bir aşı değil ama özellikle hassas gruplar için bilim kurulumuz vatandaşlarımıza grip aşısını tavsiye ediyor. Tüm vatandaşlarımız için tavsiye etmiyoruz ama aile hekimi veya bir hekim tarafından hassas grup dışında olan bir vatandaşımıza önerildiğinde de yapılmasında fayda var. Grip aşısı her yıl tekrar edilmeli. Çünkü o senenin etkin varyantına göre de grip aşıları üretiliyor. Bu kapsamda da yeni üretilen grip aşısını yıllık yaptırmak lazım."

Demirkol, Bakanlık olarak Türkiye'deki tüm enfeksiyonları 7 gün 24 saat izlediklerini, şu ana kadar herhangi bir salgın riskiyle karşılaşılmadığını kaydetti.

