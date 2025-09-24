YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2025-YKS sonuçlarına göre ek yerleştirme işlemlerinin 25-30 Eylül tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Eylül 2025 16:05, Son Güncelleme : 24 Eylül 2025 16:06
T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ek yerleştirme sürecinin başlayacağını bildirdi.
Ersoy, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıkladı.
Adayların bu tarihler arasında tercihlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecekleri belirtildi.