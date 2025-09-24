YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ek yerleştirme sürecinin başlayacağını bildirdi.

