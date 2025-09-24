Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!
ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan soruşturma açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye yönelik soruşturma kapsamında 13 kişinin gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi. Yavaş, konser harcamalarında kamu zararı iddialarını reddederek, "Bizim yaptığımız teftişte herhangi bir kamu zararı çıkmadı. Hesabı neye göre yaptılar?" dedi.

24 Eylül 2025 16:44
Gözaltıların sabaha karşı yapılmasına tepki gösteren Yavaş, "Artık bu usulün Türkiye'den kalkması lazım" ifadelerini kullandı. Eski başkan Melih Gökçek'i işaret eden Yavaş, "Gökçek ve ailesi yargılanmadan adaletten bahsedilemez" çıkışını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 yıllarında düzenlediği konserlerde "kamu zararı" oluştuğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada dün sabah 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada mevcut ve eski belediye yetkililerine "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları yöneltildi.

Olayın ardından gözler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevrildi. Yavaş, bugün belediye konferans salonunda yaptığı açıklamalarda hem iddialara hem de operasyonun yöntemine tepki gösterdi.

"Hesabı neye göre yaptılar?"

Yavaş, konser harcamaları üzerinden belediyeye kamu zararı isnat edilmesini eleştirerek şunları söyledi:

"Konser işiyle başlayalım, defalarca açıklama yaptık. Tek tek incelettik. Bizim yaptığımız teftişte herhangi bir kamu zararı çıkmadı. Mülkiye müfettişleri de incelemeler yaptılar. Bunların uzmanlık alanı bu konuyla ilgili değildi. Oysa bilirkişilerin uzman kişilerden oluşması gerekirdi. Müfettişler dosyayı savcılığa göndermiş, o da yeni bir bilirkişi heyeti tespit etmiş. Hesabı neye göre yaptılar, bilmiyoruz."

"Artık bu usulün kalkması lazım"

Sabaha karşı yapılan gözaltıların yanlış olduğunu belirten Yavaş, "Kaç yıldır çalışan insanları ifadeye çağırsanız gelmeyecekler mi? Sabaha karşı gözaltına alınmaları kabul edilemez. Artık bu usulün Türkiye'den kalkması lazım" dedi.

"Gökçek ve ailesi yargılanmadan adaletten bahsedilemez"

Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i de hedef aldı:

"Ankara'nın en büyük trolü, en büyük hırsızı o tweeti attı. Sonra tepki görünce 'kastetmedim' dedi. Ben diyorum ki bu ülkede Gökçek ve ailesi yargılanmadan asla adaletten bahsedilemez. Biz Ankara'yı temiz yöneteceğiz. Çalmayacağız, çaldırmayacağız. Ben hayatım boyunca haram lokma yemedim."

Yavaş, belediyeyi önceki yönetimden devraldıklarında şeffaflık sözü verdiklerini hatırlatarak, "Çalmadan da çalışılacağının ispatını göstereceğim" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB'nin 2021-2024 yıllarında düzenlediği konserlerde kamu zararı oluştuğu iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında mevcut ve eski belediye yetkililerinden oluşan 13 kişi gözaltına alındı.

