Minik kardeşlerin sır ölümünde 'tavuk' şüphesi

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Topçular Mahallesi Talimhane Caddesi'ndeki bir apartmanın giriş katında yaşayan Birkent ailesi, geçtiğimiz pazartesi akşamı akşam yemeğinde salçalı makarna ve tavuk yedi. İddiaya göre, yemekten bir gün sonra ailenin çocukları Alparslan (4) ve Melisa Rabia (2) fenalaştı.

Hastaneye kaldırıldılar ama.

Baba Yücel Birkent (38) ve anne Aleyna (25), kusma ve zehirlenme şikayetiyle çocuklarını Rami'deki özel bir hastaneye götürdü. İlk tedavilerinin ardından taburcu edilen çocuklar kısa süre sonra yeniden rahatsızlanınca aynı hastaneye geri getirildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen iki kardeş hayatını kaybetti.

Anne kalp krizi geçirdi

Çocuklarının ölüm haberini alan anne Aleyna Birkent kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırıldı. Baba Yücel Birkent'in ifadesine başvuruldu. Baba, çocukların yedikleri yemekten sonra fenalaştığını söyledi.

Otopsi sonucu bekleniyor

Çocukların ölüm sebebinin salçalı makarnadan mı yoksa tavuktan mı kaynaklandığı, yapılacak otopsi sonucunda kesinlik kazanacak. Minik kardeşler, Bayrampaşa Yeşil Cami'de kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi.

MUSTAFA BAKIRHAN / Yunus Emre KAVAK