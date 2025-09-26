ABB'ye konser soruşturması: 5 kişi tutuklandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik, geçmiş yıllarda düzenlenen konserler nedeniyle yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, 2021-2024 yılları arasında yapılan 32 konseri konu alıyor.

154 milyon liralık kamu zararı iddiası yer alan soruşturma kapsamında, aralarında halen görevde ve görevden uzaklaştırılmış belediye çalışanlarıyla, organizasyon şirketi sahibi ve yöneticilerinin olduğu 14 şüpheli 23 Eylül Salı günü gözaltına alınmıştı.

"İhaleye fesat karıştırmak" ve "kamuyu zarara uğratmak" ile suçlanan zanlılar, emniyet sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 14 şüpheli cumhuriyet savcısına ifade verdi.

9 kişi tutuklama talebiyle, 5 kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

5 kişi tutuklandı. 9 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

TUTUKLAMA TALEP EDİLEN İSİMLER

Soruşturma kapsamında şüphelilerden, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili/eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A.A.Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C.A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K.B, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O.E, Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K.A. ve S.Ç, "zimmet ve ihaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ADLİ KONTROL TALEP EDİLEN İSİMLER

Univerce Şirketi sahibi S.E, Gurudan Şirketi sahibi A.A. ve Yalınayak Şirketi ortakları E.D. ve L.E. ile Büyükşehir Belediye çalışanı O.C.T. ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen rapor, MASAK ve Sayıştay incelemesi ile bilirkişi raporlarında, kamunun 154 milyon 453 bin lira zarara uğratıldığı bildirilmişti.

Acıklamada, kamu zararına sebebiyet verildiği iddiaları kapsamında soruşturma yapıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verilmişti:

"İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre 32 adet konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin lira zarara uğratıldığı tespit edilmiştir."

SUÇLAMALARIN AYRINTILARI

Dosyadaki suçlamaların ayrıntıları belli oldu.

Soruşturma dosyasına giren raporlarda, belediye tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere ilişkin hizmet alımlarının usulüne uygun olmadığı anlatıldı.

Rapor, belediyenin düzenlediği bazı konserleri konu alıyor.

Söz konusu hizmet alımları için KDV hariç 759 milyon 148 bin 652 lira ödeme yapıldığı, 32 konser hizmet alımının, piyasa rayiç fiyatlarına uygun olmadığı savunuluyor.

Raporda aynı zamanda yüklenicilere ödenen bedellerin piyasa rayiç fiyatlarının çok üzerinde olduğu belirtiliyor.

"154 MİLYON LİRALIK ZARAR"

Bu nedenle idarenin zarara uğratıldığı, zararın yaklaşık olarak 154 milyon 453 bin 221 lira olduğu ifade ediliyor.

Yine raporlarda ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılan konserlerin; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22/b maddesi kapsamında, tek şirketten hizmet alınarak gerçekleştirildiği tespitine yer veriliyor.

İdarenin, rekabete açık olması gereken bir alımı, kanuni şartları oluşmadığı halde doğrudan temin yöntemiyle yaptığı, bu haliyle ihale mevzuatına aykırı davranıldığı belirtiliyor.

Söz konusu raporda; konserler için ödenen toplam 759 milyon 148 bin 652 liranın, 608 milyon 47 bin 800 lirasının dört firmaya ödendiği, bu tutarın 304 milyon 288 bin 200 lirasının sahibi S.Ç. olan organizasyon firmasına ödendiği anlatıldı.

MASAK'IN TESPİTLERİ: ÜÇ FİRMA SANAL OFİSTE YER ALIYOR

MASAK tarafından firmalarla ilgili yapılan araştırmanın raporu da dosyaya girdi.

Raporda, üç firmanın belirtilen adreslerde bulunmadığı, adresin sanal ofis olarak faaliyet gösterdiği ve usulsüz fatura kesilen bir adres olabileceği belirtildi.

Bir firmanın adresinin, restoran ve eğlence mekanı olduğu, iki firmanın belediyeden aldığı konser paralarının bir kısmını başka bir organizasyon şirketine gönderdiği ifade edildi.

Bu firma adını kayıtlı hesaplardan da İ.Ç. ve M.Ö. adlı kişilerin çek tahsilatı yaptığı raporda yer aldı.

Yine bu firmanın mal ve hizmet alımı karşılığında ödeme yaptığı altı firmanın ise tek ortaklı yapıya sahip yeni kurulmuş firmalar olduğu belirtilerek şu tespitler yapıldı:

"- Faaliyet adreslerinin genel itibarıyla apartman daireleri olduğu ve beyan ettikleri adreslerde olmadıkları

- Sigortalı şirket çalışanının olmadığı, faaliyet gösterdikleri alanların birbiriyle ve ödeme yapan firmanın faaliyet gösterdiği alanlarla alakasız olduğu

- Taraflar arasında gerçekleştiği beyan edilen mal/hizmet alım satımlarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Ayrıca muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlendiği ve kullanıldığı belirtildi."

SORUŞTURULAN ŞİRKETLER VE ŞÜPHELİLER

Savcılık açıklamasına göre, şüpheliler şöyle:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A.A.Ç.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C.A., Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K.B.

Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O.E.

Universe Production Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi S.E.

Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K.A. ve S.Ç.

Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon Reklam San. Tic. A.Ş ortağı A.A.

Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm. San. Tic. Ltd. Şti. ortakları E.D. ve L.E."

Savcılık açıklamasında bu kişiler hakında, "Görevi Kötüye Kullanma ve İhaleye Fesat Karıştırma suçlarından 23.09.2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiş ve şüphelilerin tamamı gözaltına alınmıştır." denildi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI: 10 YILLIK İNCELEMEDE BULGUYA RASTLANILMAMIŞTIR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, soruşturmaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, soruşturmaya konu olan konserlerin daha önce Sayıştay ve Mülkiye Müfettişleri tarafından incelendiği ve herhangi bir bulguya rastlanılmadığı anlatıldı.

"DAVET ÜZERİNE İFADE VEREBİLİRLERDİ"

Belediyenin açıklamasında, "Normal şartlarda, halen belediyede görev yapan çalışanlarımız emniyete davet edilerek ifadeleri alınabilirdi. Ancak alışıldığı üzere olay farklı bir boyuta çekilmek istenmiş 'Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon' adı altında kamuoyuna yansıtılmıştır. Oysa bu bahse konu kişiler davet edilseler hepsi de gidip ifade verebilecek durumdadır." denildi.

Soruşturmaya konu olan şikayetlere ilişkin hazırlanan bilirkişi raporlarının, hep aynı kişiler tarafından hazırlandığı iddia edilen açıklamada, bu durumun ciddi bir sorun teşkil ettiği savunuldu.

Açıklamada eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yaptığı bir sosyal medya paylaşımına da değinildi. Gökçek'in paylaşımının operasyonun siyasi olduğunun bir kanıtı olduğu savunuldu.

İDDİALAR GEÇEN YIL GÜNDEME GELDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlerle ilgili gelen ihbarlar üzerine 2024 yılı aralık ayında da inceleme başlatmıştı.

Başsavcılık, o dönemdeki soruşturması sırasında, Memurların Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'na müzekkere yazdı. Söz konusu ihbarların değerlendirilerek, suç unsuru ve şüpheli tespiti yapılması halinde durumun savcılığa bildirilmesi istendi.

Savcılığın talebi üzerine iddiaları araştırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından 2 müfettiş görevlendirilmişti.

MANSUR YAVAŞ NE DEMİŞTİ?

Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir açıklama yapmıştı.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Yavaş, İçişleri Bakanlığı tarafından konuyu incelemek üzere görevlendirilen iki müfettişin 11 Kasım'da geldiğini söyledi. Yavaş, "incelemenin devam ettiğini, yeni bir durumun söz konusu olmadığını" kaydetti.

Yavaş, "Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

EBRU GÜNDEŞ KONSER OLAYI NEDİR?

Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Güneş'e Ankara Büyükşehir Belediye tarafından 69 milyon lira verildiği iddia edilince tartışma başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, açıklamalar yaparak, iddianın araştırıldığını ve ödemenin durdurulduğunu söyledi.

YAVAŞ KENDİSİNİ NASIL SAVUNDU?

Daha sonra ayrıntılı açıklama yapan Yavaş, kendisini şöyle savundu:

"- Ebru Gündeş'in kendi muvafakatıyla açıklıyoruz, kaşe bedeli zaten belli, ekibiyle beraber ödenen para 4 milyon 750 bin lira.

- Bunun içerisinde Ebru Gündeş kaşe bedelini almıştır. Bunu da açıklamamızı istedi. Kalkıp böyle 'Bir sanatçıya konser için şu kadar para ödendi' tamamı algı operasyonudur.

- Hak ediş ve genel kabul evraklarına göre 44 milyon 937 bin lira olarak faturalandırılmıştır. Kurulumda çalışan personel 90 kişi. Tek tek bunların sigorta girişlerini, bordrolarını istedim. Ayrıca teknik, ses, ışık ve led ekranda çalışan 56 kişi. 12 TIR şehir dışından, 8 TIR da Ankara'dan olmak üzere toplam 20 TIR malzemeyle kurulum yapılmıştır. Kurulum ve sökümde günlük çalışan sayısı 146 kişi."



