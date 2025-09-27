27 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'i ziyaret edecek, parti genel merkezinde Parti Meclisi Toplantısı'na, Afyonkarahisar "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine, Uşak Belediyesi Huzurpark Ferdi Zeyrek Amfi Salonu açılış törenine katılacak.

(Ankara/09.00/10.00/Afyonkarahisar/16.00/Uşak/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Birinci Vazifen" sloganıyla düzenlenen mitinge katılacak.

(Mersin/16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valiliği, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret edecek, Ahi Evran Üniversitesi öğrenci yurdu açılış ve 38. Ahilik Haftası kapanış törenlerine iştirak edecek.

(Kırşehir/15.00/15.45/16.00/16.30/18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli görüşmeleri, 150 civarında devlet ve hükümet başkanının katılımıyla New York'ta devam edecek.

(New York)

2- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çamlıhemşin Kaçkar Dağları'nda yapılacak Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) Dünya Serisi'nin Türkiye Etabı 20K startını verecek.

(Rize/10.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 7. haftasına; ikas Eyüpspor-Göztepe, Mısırlı.com Fatih Karagümrük-Trabzonspor ve Gaziantep FK-Samsunspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/17.00/20.00/Gaziantep/17.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 8. haftası; Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK ve Eminevim Ümraniyespor-Arca Çorum FK maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/16.00/19.00)

4- Nesine 2. Lig'in 6. haftası, Kırmızı Grup'ta oynanacak 1 maçla başlayacak.

5- Nesine 3. Lig'in 4. haftası, gruplarda oynanacak 12 karşılaşmayla başlayacak.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasına; Bahçeşehir Koleji-Galatasaray MCT Technic, Beşiktaş Gain-Türk Telekom ve TOFAŞ-Fenerbahçe Beko maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.30/18.00/Bursa/20.30)

7- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin ikinci haftasına, 4 karşılaşmayla devam edilecek.

8- EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur ilk maçlarında; Ortahisar Belediyespor, Polonya'nın Energa Start Elblag takımını konuk edecek, Üsküdar Belediyespor ise Polonya'nın KPR Gminy ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Trabzon/17.00/Kobierzyce/18.00)

9- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in altıncı hafta müsabakaları oynanacak. Depsaş Enerji-Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto-Ankara Hentbol, Beşiktaş-İstanbul Gençlikspor, Güneysuspor-Rize Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor ve Köyceğiz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/16.00/18.00/İstanbul/Rize/Bursa/17.00/Muğla/18.00)

10- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 10. ayağında, superpool ve ilk yarış yapılacak.

(Alcaniz/12.00/15.00)