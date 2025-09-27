Giresun Belediye Başkanı: İşe alımların yüzde 80'i CHP'lilerinden
Giresun Belediye Başkanı: İşe alımların yüzde 80'i CHP'lilerinden
Eğitim-Bir-Sen 9. Kısa Film Yarışması Başladı
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 11 gözaltı
Netanyahu, hedefindeki iki sosyal medya devini açıkladı
Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira ceza
Euro, dolar, borsa... Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
Son 6 ayda 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Suça Sürüklenen Çocuklara Ceza İndirimi Düzenlemesi
13 il için sarı uyarı: Fırtına ve yağış geliyor
Kastamonu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü ekip aracına çarptı, 2 polis yaralandı
Beylikdüzü'ndeki özel bakım merkezi için kapatma kararı alındı
O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor
Şanlıurfa'da denetim: 1 milyon 180 bin 918 TL'lik ceza kesildi
ABB'ye konser soruşturması: 5 kişi tutuklandı
Bursa'da orman yangını
İlkokulda dehşet: Çocuğun parmağı koptu, ders devam etti
16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 zanlı tutuklandı
Burhanettin Duran'dan CHP yönetimine tepki
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 19 yaralı
15 Yaşındaki Çocuk Eski Sevgilisini 30 Bıçak Darbesiyle Öldürdü
Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyor
Gürsel Tekin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi CHP'den ihraç edildi
Ehliyet sınavları için uyarı. Düzenek ve jokerlere kanmayın
Hafta sonu hava nasıl olacak?
55 yıllık miras davası: Doğal sit kararıyla karmaşa derinleşti
Kurtulmuş: Türkiye'de meşruiyetin kaynağı millet iradesidir
Valilik açıkladı: Güllü, kızıyla eğlenirken camdan düştü
YKS'de başarıya MEBİ desteği: Öğrenciler hedeflerine ulaşıyor
Erdoğan: ABD gezisi atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzeldi
Tatar: Kıbrıs'ta çözüm için yeni bir yaklaşımın zamanı geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, elli yılı aşkın süredir federal temelli müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlandığını belirterek, Kıbrıs'ta çözüm için sahadaki gerçekleri dikkate alan yeni bir yaklaşımın zamanının geldiğini söyledi.

27 Eylül 2025
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı ikili görüşmenin ardından BM Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Genel Sekreter Guterres ile yapıcı ve samimi bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Tatar, BM 80. Genel Kurul toplantılarının bu yılın en kritik toplantılarından biri olduğuna işaret etti.

Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk halkı, Orta Doğu'da yaşanan talihsiz gelişmeleri ve özellikle İsrail'in Filistin'de işlediği soykırımı derin endişe ve üzüntüyle yakından takip ettiğini vurgulamak isterim." dedi.

Filistin Devleti'nin resmen tanıması ve iki devletli çözümü destekleme yönündeki kararları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında KKTC'yi destekleme ve Kıbrıs Türk halkına insanlık dışı tecride son verilmesi çağrısı için teşekkür etti.

Tatar, mart ve temmuz aylarında Kıbrıs Rum tarafı ile yapılan görüşmelerde iki taraf arasında güven inşa etmek ve yeni girişimlerde bulunmak konusunda anlaşmaya varıldığını belirterek, bugün BM Genel Sekreterinin himayesinde yapılacak üçlü toplantıya iyi niyet ve iyimserlikle yaklaşacağını söyledi.

Görüşmelerin yeni sınır geçişleri, ara bağlantısallık, elektrik ve su gibi konularda somut ilerleme sağlanmasına zemin hazırlamasını umduğunu belirten Tatar, "Bu adımlar günlük yaşamı iyileştirecek ve ada genelinde halklar arası iletişimi güçlendirecektir. Temel mesajım açıktır: Kıbrıs'taki iki halkın acilen kültürel bir işbirliği yaratması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tatar, elli yılı aşkın süredir federal temelli müzakerelerin hepsinin başarısızlıkla sonuçlandığını vurgulayarak, sahadaki gerçekleri dikkate alan yeni bir yaklaşımın zamanının geldiğini vurguladı.

Kıbrıs adasında, her biri kendi demokratik kurumlarına, kimliğine ve özlemlerine sahip iki halk bulunduğunun altını çizen Tatar, "Herhangi bir çözümün sürdürülebilir olması için, egemen eşitliğimize ve uluslararası statümüze dayalı olması gerekir. İki taraf arasında, özellikle bireysel ticaret, halk sağlığı, çevre ve kaynak yönetimi alanlarında işbirliği ortak öncelik haline gelmelidir." diye konuştu.

Tatar, iklim değişikliği, salgınlar ve enerji güvenliği gibi zorlukların siyasi bir çözüme ulaşılana kadar işbirliğini zorunlu kıldığını belirterek, Ada'da eşitlik, onur ve karşılıklı saygı temelinde etkileşimi teşvik eden yapıcı düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.

