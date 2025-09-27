Giresun Belediye Başkanı: İşe alımların yüzde 80'i CHP'lilerinden
Eğitim-Bir-Sen 9. Kısa Film Yarışması Başladı
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 11 gözaltı
Netanyahu, hedefindeki iki sosyal medya devini açıkladı
Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira ceza
Euro, dolar, borsa... Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
Son 6 ayda 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Suça Sürüklenen Çocuklara Ceza İndirimi Düzenlemesi
13 il için sarı uyarı: Fırtına ve yağış geliyor
Kastamonu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü ekip aracına çarptı, 2 polis yaralandı
Beylikdüzü'ndeki özel bakım merkezi için kapatma kararı alındı
O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor
Şanlıurfa'da denetim: 1 milyon 180 bin 918 TL'lik ceza kesildi
ABB'ye konser soruşturması: 5 kişi tutuklandı
Bursa'da orman yangını
İlkokulda dehşet: Çocuğun parmağı koptu, ders devam etti
16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 zanlı tutuklandı
Burhanettin Duran'dan CHP yönetimine tepki
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 19 yaralı
15 Yaşındaki Çocuk Eski Sevgilisini 30 Bıçak Darbesiyle Öldürdü
Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyor
Gürsel Tekin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi CHP'den ihraç edildi
Ehliyet sınavları için uyarı. Düzenek ve jokerlere kanmayın
Hafta sonu hava nasıl olacak?
55 yıllık miras davası: Doğal sit kararıyla karmaşa derinleşti
Kurtulmuş: Türkiye'de meşruiyetin kaynağı millet iradesidir
Valilik açıkladı: Güllü, kızıyla eğlenirken camdan düştü
YKS'de başarıya MEBİ desteği: Öğrenciler hedeflerine ulaşıyor
Erdoğan: ABD gezisi atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzeldi
Ekonomi

Euro, dolar, borsa... Haftanın en çok kazandıranı belli oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler haftalık bazda ortalama yüzde 1,27 ve euro/TL de yüzde 0,15 düşüş kaydetti. Buna karşılık altının gramı yüzde 3,18, dolar/TL ise yüzde 0,46 yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
27 Eylül 2025
Haftalık verilerle kazandıran yatırım aracı açıklanmaya devam ediliyor.

Bu hafta da İstanbul Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,18 artışla 5 bin 30 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,16 yükselişle 33 bin 951 liraya çıktı.

ÇEYREK ALTIN YÜZDE 3,18 ARTTI

Geçen hafta sonu 8 bin 165 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,18 artarak 8 bin 425 liraya yükseldi.

BORSA KAYBETTİRDİ

BIST 100 endeksi, en düşük 11.133,23 puanı ve en yüksek 11.540,66 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,27 altında 11.151,20 puandan tamamladı.

DOLAR KAZANDIRDI, EURO KAYBETTİRDİ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,46 artarak 41,5720 lira olurken, Euro yüzde 0,15 düşerek 48,6230 liraya indi.

YATIRIM FONLARI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,74, emeklilik fonları yüzde 1,43 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar, yüzde 2,74 ile "kıymetli maden" fonları oldu.


