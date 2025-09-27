Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira ceza

Olay, önceki gün ilçedeki ormanda yaşandı. Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele için ormanın belirli noktalarına fotokapan yerleştirdi.

Fotokapan görüntülerini izleyen ekipler, 2 avcının fenerle ışık tuttukları bozayıyı tüfekle ateş ederek öldürdüğünü belirledi.

Polis ekipleri, araç plakasından bozayıyı vuranların R.Ü. ve İ.D. olduğunu tespit etti. R.Ü. ve İ.D'ye avlanması yasak yaban hayvanları öldürme yasası kapsamında toplam 170 bin TL idari para kesilip, haklarında adli işlem başlatıldı. Bozayı ise ekipler tarafından ormana gömüldü.