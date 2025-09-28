EGM'den Zonguldak'taki polise mukavemete yönelik açıklama
Eğitim-Bir-Sen 9. Kısa Film Yarışması Başladı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Binali Aslan' açıklaması
Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Yüksek ses müzikten çıkan kavgada kan aktı
Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
Sabiha Gökçen'de deprem alarmı: Uçuşlar durduruldu!
'Yok yılı'nda Antep fıstığına ithalat izni: Fiyatlar ve satışlar düştü
TBMM yeni yasama yılına 5G hızında internetle girecek
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Kütahya'da 13 dakikada iki ayrı deprem
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti
2026 asgari ücret masasında işçi tarafı olmayacak
Selimiye Camii'nde tepki çeken restorasyona yargı freni
O anne 10 yıl sonra ikinci kez tıp literatürüne geçecek
Özel kreşlere devlet desteği: Vergi yok, prim desteği var
Marmara için korkutan araştırma: 1,6 milyon kişi risk altında!
Düzenleme Meclise geliyor! Senette sahteciliğe 'karekod' çözümü
Akaryakıt istasyonlarında promosyon dönemi: Sistem nasıl işleyecek?
Faizde psikolojik sınırın altı görüldü: Konutta satış rekoru gelebilir!
TBMM mesaiye başlıyor: En önemli başlık Terörsüz Türkiye
Sarıyer Kola'nın CEO'su: Biz boykotu suistimal etmek istemedik
CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti!
SİPER 1-D füzesi ilk kez ateşlendi
HSK, Yeni Atama Modeli İçin Görüş Topluyor
Erdoğan: Sumud Filosuna selamlarımızı gönderiyoruz
Akaryakıt promosyonlarında yeni düzenleme
Kredi kartı ve tüketici kredilerinin toplamı açıklandı
Bakan Uraloğlu: Hizmetlerimizi Anlatmakta Zorlandık
Türk battaniyeleri en çok Almanları ısıttı!
Yürürken sırtına isabet eden yorgun mermi ile ağır yaralandı

Tokat Erenler Mahallesi'nde yürüyen Mert Akbulut, nereden geldiği belli olmayan bir merminin hedefi oldu. Hayati tehlikesi sürüyor!

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Eylül 2025 21:34, Son Güncelleme : 28 Eylül 2025 21:35
Yürürken sırtına isabet eden yorgun mermi ile ağır yaralandı

Tokat'ta cadde üzerinde yürürken bir anda yere yığılan Mert Akbulut'un sırtına isabet eden mermi ile vurulduğu anlaşıldı. Hastaneye kaldırılan Akbulut'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Erenler Mahallesi Erenler Parkı yakınlarında meydana geldi. Mert Akbuyut, cadde üzerinde yürüdüğü sırada aniden yere yığıldı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından durumu ağır olan Mert Akbulut, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YORGUN MERMİ İLE VURULDU

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, cadde üzerinde mermi kovanı aradı. Yapılan değerlendirmelerde, Akbulut'un yürürken isabet eden 'yorgun mermi' ile vurulduğu anlaşıldı. Sırtından giren merminin vücudunun ön bölgesinden çıktığı saptandı. Hastanede tedavisi süren Mert Akbulut'un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


