Güllü'nün ölümüne ilişkin kamera görüntülerinin tamamı ortaya çıktı

Yeşilay: Kumara başlama yaşı 15'e düştü
Yeşilay: Kumara başlama yaşı 15'e düştü
O Futbolda Star, Eğitimde ÜçDörtBeş All Star
O Futbolda Star, Eğitimde ÜçDörtBeş All Star
Sponsorlu İçerik
Togg Almanya'da satışta: İşte Almanya'daki satış fiyatları
Togg Almanya'da satışta: İşte Almanya'daki satış fiyatları
Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Ekonomistler: Altın ya sert düşecek ya küresel kriz çıkacak
Ekonomistler: Altın ya sert düşecek ya küresel kriz çıkacak
Bursa'da su krizi! 6 günlük su kaldı
Bursa'da su krizi! 6 günlük su kaldı
509 bin 387 Suriyeli ülkesine döndü
509 bin 387 Suriyeli ülkesine döndü
AYM'den alacak davalarında kritik 'munzam zarar' kararı
AYM'den alacak davalarında kritik 'munzam zarar' kararı
Türkiye 5G'ye hazırlanıyor: Yeni dönem 1 Nisan 2026'da başlıyor
Türkiye 5G'ye hazırlanıyor: Yeni dönem 1 Nisan 2026'da başlıyor
TBMM'de Temizlikte Karekod Takip Sistemi Dönemi Başladı
TBMM'de Temizlikte Karekod Takip Sistemi Dönemi Başladı
Türk sinemasına rekor destek: 359 milyon liraya ulaştı
Türk sinemasına rekor destek: 359 milyon liraya ulaştı
Komisyon, ceza hukukçularını dinleyecek
Komisyon, ceza hukukçularını dinleyecek
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak
İstanbul ve Çevre İllerde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı
İstanbul ve Çevre İllerde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Manisa'da korkunç kaza: 5 ölü, 6 yaralı
Manisa'da korkunç kaza: 5 ölü, 6 yaralı
Kontrolden çıktı, kaldırımdaki yayalara çarptı! 3 ölü, 3 yaralı
Kontrolden çıktı, kaldırımdaki yayalara çarptı! 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Göktaş'tan 81 ilde yaptıkları ziyaretlere ilişkin paylaşım
Bakan Göktaş'tan 81 ilde yaptıkları ziyaretlere ilişkin paylaşım
EGM'den Zonguldak'taki polise mukavemete yönelik açıklama
EGM'den Zonguldak'taki polise mukavemete yönelik açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Binali Aslan' açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Binali Aslan' açıklaması
Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Yüksek ses müzikten çıkan kavgada kan aktı
Yüksek ses müzikten çıkan kavgada kan aktı
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
Sabiha Gökçen'de deprem alarmı: Uçuşlar durduruldu!
Sabiha Gökçen'de deprem alarmı: Uçuşlar durduruldu!
'Yok yılı'nda Antep fıstığına ithalat izni: Fiyatlar ve satışlar düştü
'Yok yılı'nda Antep fıstığına ithalat izni: Fiyatlar ve satışlar düştü
TBMM yeni yasama yılına 5G hızında internetle girecek
TBMM yeni yasama yılına 5G hızında internetle girecek
Kütahya'da 13 dakikada iki ayrı deprem
Kütahya'da 13 dakikada iki ayrı deprem
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti
Ana sayfaHaberler Magazin

Güllü'nün ölümüne ilişkin kamera görüntülerinin tamamı ortaya çıktı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, evinin teras penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada, olay anına ait ev içi kamera görüntülerinin tamamı ortaya çıktı. Sosyal medyada çeşitli iddialara yol açan 'eksik iki dakikalık' kısmın da dahil olduğu görüntülerdeki müzik kesintisinin ise kameranın insan sesine duyarlılık özelliğinden kaynaklandığı anlaşıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2025 16:16, Son Güncelleme : 29 Eylül 2025 16:20
Yazdır

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hayatını kaybeden ünlü sanatçı Gül Tut'un (52) düşme anına ilişkin ev içi kamera kayıtlarının tamamı ortaya çıktı. "Güllü" adıyla tanınan sanatçı, 28 Eylül'de Harmanlar Mahallesi'ndeki evinin 5'inci katındaki kapalı terasta kızı ve arkadaşıyla vakit geçirdiği sırada pencereden düşerek yaşamını yitirmişti. Olay sonrası sosyal medyada, özellikle lavabodan çıktıktan sonraki iki dakikalık kayıpla ilgili birçok iddia gündeme gelmişti.

Kayıtlarda müzik sesinin düşme sırasında kesilmesinin, kameranın insan sesine duyarlı özelliğinden kaynaklandığı belirlendi. Kameranın bu özelliği nedeniyle televizyon sesinin kısıldığı, insan seslerinin öne çıkarıldığı kaydedildi. Görüntülerde de müziğin arka planda daha düşük duyulduğu görüldü.

Otopsi raporunda ne çıktı?

Otopsi raporunda ise Güllü'nün bedeninde darp ya da cebir izine rastlanmadığı, yüksekten düşmeye bağlı yaralar tespit edildiği aktarıldı.

Yapılan incelemelerde, sanatçının bulunduğu zeminin mayi sabunla temizlendiği, bu nedenle kaygan olduğu ortaya çıktı. Bu durumun düşme ihtimalini artırdığı değerlendirilirken, temizlik yapan kişinin ifadesine de başvuruldu.

Kızı ifade verdi

Sanatçının kızı Tuyan Ülkem ise savcılıkta verdiği ifadede, "Annem Gül, arkadaşım Sultan ve ben 26 Eylül günü evimizde olduğumuz sırada yemek yedik, film izledik. Aynı gece saat 01.20 sıralarında Sultan ile birlikte odamıza geçtik. Odamıza geçtikten kısa bir süre sonra annem odamıza geldi ve Roman havası oynamaya başladı. Oynadığı sırada ayağı kaydı ve açık olan camdan aşağı düştü" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber