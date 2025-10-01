Ciner ve Can Holding soruşturması:10 kişi adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Ciner Grup'a bağlı şirketlerde yönetici olduğu belirlenen ve haklarında 29 Eylül'de gözaltı kararı verilen soruşturmada, gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri emniyetten serbest bırakılırken, 10 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmada, yurt dışında olduğu belirlenen şüpheli Turgay Ciner hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

CAN HOLDİNG SORUŞTURMASI

İstanbul, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı" ve "suçtan elde edilen gelirleri aklama" eylemlerinin gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve mali denetim birimlerinin raporları üzerine başlatıldı.

İddiaya göre, holding şirketlerine kaynağı belirsiz yüklü paralar sokuldu, şirketler arası transferlerle izleri gizlenmeye çalışıldı, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi kaçırıldı.

Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün, aynı alanda çok sayıda şirket kurarak denetimi zorlaştırdığı ve yönetim kurulu değişiklikleriyle sorumluluğu dağıtarak yaptırımdan kaçmayı hedeflediği iddia edildi.

Ticari faaliyeti olmayan şirketlerde yapılan nakit sermaye artırımlarının kaynağı olarak gösterilen ve gerçeği yansıtmadığı öne sürülen ortaklara borçların, "Varlık Barışı Kanunu" kapsamında yeniden şirkete yatırılarak, suç gelirlerinin aklandığı iddia edildi.

MASAK raporlarına göre örgüt, yasa dışı gelirleri ile ticari hacmini genişleterek; eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırımları finanse etti.

121 ŞİRKETE EL KONULDU

Soruşturmada, 121 şirketin mal varlığına el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanarak 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.

CAN HOLDİNG SORUŞTURMASINDA KAYYUM ATAMALARI

Soruşturmada, TMSF'nin kayyum olarak atandığı şirketler arasında, özellikle medya ve eğitim sektörlerinden tanınmış kurumlar yer aldı.

Kayyum atanan medya kuruluşlarının bazıları ise şöyle:

- Habertürk Gazetecilik A.Ş.,

- Ciner Medya TV Hizmetleri A.Ş.,

- Show Televizyon Yayıncılık A.Ş.,

- Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık A.Ş.,

- HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş.,

- Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş.,

Kayyum atanan eğitim kuruluşları:

- Doğa Okulları İşletmeciliği A.Ş.,

- Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği A.Ş.,

Kayyum atanan diğer şirketler:

- Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama A.Ş.,

- Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.

Bu şirketler, Can Holding'in Ciner Grubu'ndan yaptığı ve suç gelirlerinin aklanması şüphesi taşıyan satın alma işlemleri ve mali bağlar nedeniyle soruşturma kapsamına alınarak kayyum yönetimine geçmiştir.

TUTUKLAMALAR VE ADLİ KONTROL KARARLARI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden; D.Ç., D.C., M.K. ve K.Ç. "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "kara para aklama" iddiasıyla, C.C. ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" iddiasıyla tutuklandı.

Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ hakkında ise "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Soruşturmada gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" ve "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" iddiasıyla sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SORUŞTURMANIN DEVRİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding'e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi.

Kayyum atanan şirketler arasında Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük A.Ş., Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş., Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ ve MCN Petrol A.Ş. gibi firmalar bulunuyor.

SORUŞTURMANIN CİNER GRUBU'NA GENİŞLEMESİ

Can Holding A.Ş.'nin 22 Aralık 2024'te, Turgay Ciner'e ait olan ve Ciner Grubu çatısı altındaki Show TV, Habertürk gibi medya kuruluşlarını (toplam 9 şirket) satın aldığı belirlendi.

Bu satın alma ve devir işlemlerinde, örgüt faaliyeti kapsamında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" şüphesi ve tespitleri bulunduğu anlaşıldı.

Yapılan incelemelerde, Can Holding A.Ş. ile Ciner Grubu bünyesindeki Park Holding A.Ş. arasında mali ve ticari bağlar bulunduğu ve bu bağ üzerinden yapılan işlemlerle suç gelirlerinin aklanmasına hizmet edildiği yönünde kuvvetli şüpheler tespit edildiği öne sürüldü.

TURGAY CİNER HAKKINDA YAKALAMA KARARI VE KAYYUM ATAMALARI

Soruşturmada, yurt dışında olduğu belirlenen şüpheli Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu Park Holding A.Ş. ve bu holdinge bağlı AFC İthalat, Zeyfa İthalat ve Silopi Elektrik Üretim AŞ isimli 4 şirkete TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verildi.

Başsavcılık açıklamasında, Can Holding ve Ciner Grubu şirketleri arasında mali bağlar üzerinden suç gelirlerinin aklandığı şüphesiyle, aralarında tütün, elektrik, madencilik, turizm ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.'nin de bulunduğu 18 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi.

GÖZALTINA ALINANLAR

Soruşturma kapsamındaki iddiaların Ciner'in sahibi olduğu şirket tüzel kişiliklerinde de işlendiğinin tespiti üzerine 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilenler arasında Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner, Ciner Glass UK İcra Kurulu Başkanı Gökhan Şen, Park Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Usta ve diğer üst düzey yöneticiler bulunuyor.



