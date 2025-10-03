CKM Ali Cem Köroğlu Sahnesi 'Zakir' ile Perde Açtı

Sanata adanmış ömrüyle tanınan Ali Cem Köroğlu'nun ismini taşıyan salon, sanat camiası tarafından mutlulukla karşılanan bu anlamlı açılışa ev sahipliği yaptı. Festivalin ikinci gününde gerçekleşen etkinliğe, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nun yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Mutlu Kerimoğlu, İhsan Bahri Bellek ve Ebru Keyvan da katıldı.

Yaşam Öyküsünden Sahneye: "Zakir" Büyüledi

Ali Cem Köroğlu Sahnesi'nin açılış oyunu, Ahmet Sami Özbudak'ın kaleminden çıkan ve yönetmenliğini Ersin Umut Güler'in üstlendiği "Zakir" oldu. Oyunda, Ali Seçkiner Alıcı ve Ersin Umut Güler sahnedeki performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı.

Gerçek bir yaşam öyküsünden esinlenilen oyun, Ali Ilgaz'ın çocukluğundan başlayan ve mahalle sokaklarından İstanbul'un karmaşık labirentlerine uzanan hikayesini izleyiciye aktarıyor. Hikayeye, Masalsı Eren ve Charlie Chaplin gibi absürt hayali dostlar eşlik ederken, Ali Ilgaz'ın hayatındaki dört kilit isim olan Dede, Buket, Bedrettin ve Burak üzerinden farklı konular ele alınıyor.

Alevi-Bektaşi Geleneğinin Şiirsel Yolculuğu

"Zakir", özellikle Alevi-Bektaşi geleneğinin sazla, sözle ve dansla örülen şiirsel atmosferini sahneye taşıyor. Eşsiz bir kültürel yolculuğa davet eden bu derinlikli eser, yeni Ali Cem Köroğlu Sahnesi'ndeki sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşattı.