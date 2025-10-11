Gazze tezkeresi TBMM'ye ne zaman gelecek?
Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
O ilde sahte altın ve imitasyon takılara yönelik yeni tedbir
Otomotiv devinden hakim, savcı ve öğretmenlere özel kampanya
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
DMM: 'Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacak' iddiası yalan
Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
MEB 'Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı' yapacak
Erdoğan: Rabb'im ömür verdiği müddetçe canla başla çalışacağız
2 jandarma personelinin şehit olduğu kazaya Valilikten açıklama
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Akdeniz Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 121 Bin TL Teklif
Belediyelerin Emlak Vergisi Artış Oranı ve Bütçesi Sınırlandırılacak
Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak
Borsada manipülasyon soruşturması: İddianame hazır
KPSS A Grubu Sınavı Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
Gazze'de ateşkesin detayları belli oldu
Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırmasında son gün
Belediye Meclis Üyesinin valiz dolusu para görüntüleri ortaya çıktı
Ucuz Tesla Türkiye'ye Gelecek mi?
Depolar dolu, gaza zam yok
Gram altında makas 500 liraya çıktı! Bazı kuyumcular alım satımı durdurdu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Fiyat Etiketlerinde Yeni Dönem: Karekod ve Dara Zorunluluğu Geliyor!

Yeni yönetmelikle restoran, kafe ve pastaneler fiyat listelerini hem kapıya hem masalara koymak zorunda olacak. Karekodla gösterim mümkün olsa da tüketici isterse basılı liste verilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ekim 2025 00:04, Son Güncelleme : 11 Ekim 2025 00:06
Fiyat Etiketlerinde Yeni Dönem: Karekod ve Dara Zorunluluğu Geliyor!

Ticaret Bakanlığından:

FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"o) Dara: Açık halde satılan malın birlikte tartıldığı plastik poşet, streç film ve kese kağıdı gibi malın birim fiyatını etkilemeyecek nitelikteki ambalajlar hariç olmak üzere malın birlikte tartıldığı kabın ağırlığını,

ö) Karekod: Fiyat listesine erişimi sağlayan görseli,"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

"(2) Kitap, dergi ve gazete gibi malların satış fiyatı bilgisi için elektronik cihazlar da kullanılabilir. Söz konusu cihazların çalışır halde, kolaylıkla ulaşılabilir bir noktada olması ve yeterli sayıda bulundurulması zorunludur."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 8- (1) Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne, giriş kapısının birden fazla olması durumunda her bir kapı için ayrı ayrı olacak şekilde ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur.

(2) Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerindeki masalarda fiyat listeleri tüketicilere karekod ile de gösterilebilir. Ancak tüketicinin talep etmesi halinde fiyat listesinin ayrıca verilmesi zorunludur.

(3) Hizmete sunulan tüm ürünlerin, tarife ve fiyat listelerinde yer alması zorunludur.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkrada belirtilen hususlara aykırı hareket edilmesi durumunda, aykırılık sayısının belirlenmesinde fiyat listelerinde eksik veya hatalı belirtilen ürün sayısı dikkate alınır.

(5) Kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyatlara erişebilmesine imkan sağlanması amacıyla; lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerleri, fiyat listelerine ilişkin verileri kurulacak olan sisteme aktarmakla yükümlüdür. Bu veriler ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilir. Sisteme veri aktarmakla yükümlü olan işyerlerine yönelik kriterler ile veri aktarımına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. Kriterleri belirlenen işyerleri, veri aktarımına ilişkin usul ve esasların Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilmesine müteakip fiyat listelerini üç ay içerisinde sisteme aktarmak zorundadır.

(6) Tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında; servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunludur."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

"(2) Açık halde satılan ürünlerin net miktarı belirlenirken daranın düşürülmesi zorunludur."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde, mal satışlarında indirimin uygulandığı tarihten önceki on gün içinde uygulanan en düşük fiyatı esas alınır. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallar ile hizmetlere ilişkin etiket, tarife ve fiyat listelerinde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınır."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür."

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

