'Dur' ihtarına uymayan sürücü 2'si polise ait 3 araca çarptı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda SUV tipi araçtaki sürücünün de bulunduğu 3 kişi ile çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı.

"Dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü, art arda iki polis aracı ile Terkan Caddesi'nde karşı yönden gelen otomobile çarptı.

