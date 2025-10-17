Lise eğitimi yeniden yapılanıyor: Rapor Erdoğan'a sunuldu
Sağlık çalışanlarının kıyafetleri standartlaşıyor: Hemşireler lacivert, ebeler mürdüm giyecek
Meclisin 2026 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Ekonomistler ne bekliyor? TCMB'nin faiz kararı Perşembe günü
TCMB şikayet etti: BKM kart ihaleleri soruşturmasında 7 tutuklama
Trafikteki toplam araç sayısı 191 bin 406 arttı
Borsada 4 ayın en düşük seviyesi görüldü!
Başsavcının ismini kullanarak rüşvet talep eden polisler tutuklandı
AK Parti duyurdu: Yeni ekonomi paketinin ayrıntıları belli oldu
İstanbul'da 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
Konut satışları Eylül'de rekor kırdı: 9 ayda 1,1 milyonu aştı
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Burcu Köksal, CHP'ye ateş püskürdü... Gitmiyorum dedi
Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri belli oldu
Bursa'da barajlarda su bitti
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı pazar günü yapılacak
Araç kredilerinde son durum! 350 Bin TL'nin Geri Ödemesi Ne Kadar?
Lisede tuvalette sigara istedi, 'Kullanmıyorum' yanıtını alınca çenesini kırdı
İşe iade davalarında AYM'den kritik karar
Can Holding'e ikinci dalga operasyon: 35 gözaltı kararı
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren annenin ifadesine ulaşıldı
Meteoroloji'den Bölge Bölge Güncel Hava Durumu
Sağlık Personeli Olmayan Güvenlik Güçlerine Acil Tıbbi Müdahale Yetkisi Verildi
Hakan Tosun'a yönelik saldırıya EGM'den Başmüfettiş görevlendirmesi
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurul'da
Bakan Tunç'tan Romanya'ya FETÖ ve DHKP-C uyarısı: İade talepleri istenen seviyede değil!
2026 Yılı Bütçe Teklifi TBMM'de: Görüşmeler 23 Ekim'de başlıyor
MSB kaynakları yanıtladı: Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?
MEB ve Canva'dan protokol: 10 ilde 'tasarım atölyeleri' kurulacak
GSB personeline tek seferde 113 Bin TL maaş promosyonu
Bakan Bolat: Güney Afrika Cumhuriyeti ile ticaretimiz 2 milyar doları aştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki dış ticaret hacminin 2 milyar doları aştığını belirterek, ülkeler arasında 2 gün önce imzalanan Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri'nin ticaret hacmini yüksek rakamlara ulaştıracağını söyledi.

17 Ekim 2025 14:09
Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF), İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

"Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" ana temasıyla düzenlenen forum kapsamında, "Güney Afrika Cumhuriyeti Ülke Sunumu" yapıldı.

Bakan Bolat, buradaki konuşmasında, Türkiye ile Güney Afrika arasında 2 gün önce "Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonunun (JETCO) Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri" ile "Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın imzalandığını anımsatarak, JETCO sayesinde bundan sonra iki ülke arasındaki ticaret hacminin çok daha yüksek rakamlara yükseleceğini söyledi.

Bu anlaşmanın iki ülkenin halklarının refahının artmasına büyük katkı sağlayacağını dile getiren Bolat, "Gelecek yılın ilk yarısında da Türkiye'den çok geniş bir yatırımcı, müteahhit ve ticaret heyetiyle Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştireceğiz ve bu JETCO toplantılarının ilkini Güney Afrika'da gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"Türkiye, Afrika için güvenilir, sağlam ve güçlü bir müttefik"

Bakan Ömer Bolat, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 3 trilyon dolar milli geliri olan Afrika kıtasının en gelişmiş, en sanayileşmiş ve altyapısı en iyi durumdaki ülkesi olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha yüksek rakamlara ulaşmalarını yürekten diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanı'mızın 2003 yılında başlattığı Afrika stratejisi çerçevesinde bütün Afrika ülkeleri gibi Güney Afrika Cumhuriyeti ile de siyasi, diplomasi, ekonomi, ticaret, yatırım, ulaştırma ve enerji gibi her alanda ilişkilerimizi azami büyüklüğe yükseltmek için çalışıyoruz. Bunların da gerçekten semeresini gördük. Türkiye, Afrika'ya eşitlik, adalet, karşılıklı saygı ve yüzyıllarca mağdur edilmiş Afrika halklarının ve ülkelerinin kalkınması, gelişmesi ve buna destek olma amacıyla Afrika'ya bakmaktadır. Afrika için güvenilir, sağlam, güçlü bir müttefik ve ortaktır. Biz de Afrika ülkelerini aynı şekilde görüyoruz. Aradan geçen 22 yılda Türkiye-Afrika ilişkileri her alanda mükemmel düzeye yükseldi."

"Güney Afrika Cumhuriyeti ile karşılıklı ticaretimiz 2 milyar doları aşmıştır"

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye ile Afrika arasındaki dış ticaret hacminin bu yıl 40 milyar doları aşacağını, Afrika'daki Türk yatırımlarının 15 milyar doları geçtiğini, Türk şirketlerin bu kıtada yüz binlerce Afrikalıya gelir kazandırdığını belirterek şunları ifade etti:

"Güney Afrika Cumhuriyeti ile karşılıklı ticaretimiz 2 milyar doları aşmıştır. Bu noktada 650 milyon dolar Türkiye'nin ihracatı, 1 milyar 350 milyon dolar da Güney Afrika'nın ihracatı vardır. Başta tarım makineleri olmak üzere elektrikli makineler, savunma sanayisi ürünleri, otomotiv ürünleri olmak üzere demir, maden ve kömür sektörlerinde karşılıklı ticaretimizi ve yatırımlarımızı artırabileceğimiz büyük fırsatlar bulunmaktadır. Enerji sektörü, ulaştırma sektörü, liman işletmeciliği de Türkiye ile Güney Afrika arasındaki işbirliği alanlarında yer almaktadır."

Bolat, Güney Afrika'dan Türkiye'de 80 civarında yatırımcı firma bulunduğunu, yaklaşık 75 Türk firmasının da beyaz eşya, plastik ürünler, elektronik cihazlar, makine imalatı, toptan ve perakende ticaret alanında Güney Afrika'da yatırım yaptığını söyledi.

Bundan sonraki süreçte resmi temasların daha fazla sıkılaştırılması, iş insanlarının sektörel ve genel ticaret heyetleri olarak karşılıklı ziyaretlerinin ve programlarının artırılması, enerji, lojistik, altyapı ve tarım gibi alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi gibi alanlara daha fazla eğileceklerini dile getiren Bolat, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 2030 hedeflerine ulaşmasında Türk müteahhitlerin daha fazla katkı yapabileceğini kaydetti.

Bolat, bilgi teknolojileri, sağlık, turizm, eğitim ve savunma sanayisinin diğer işbirliği alanlarını oluşturduğunu sözlerine ekledi.

