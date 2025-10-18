'Gabar'da 3 milyar dolarlık petrol ürettik'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'taki Gabar petrol sahasında bugüne kadar 3 milyar doların üzerinde petrol üretildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunda biz enerjide ülkemizi mutlaka bağımsız kılacağız." dedi.

Bakan Bayraktar, Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik Petrol Üretim İstasyonu'nda, AK Parti Kadın Kolları temsilcileri ve kadın mühendislerin katılımıyla düzenlenen programda basın açıklaması yaptı.

Gabar'daki projenin Türkiye için bir iftihar vesilesi olduğunu vurgulayan Bayraktar, terörden arındırılan bölgenin artık üretim ve istihdamla anıldığını söyledi. Bayraktar, "Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin en önemli projesi. Cumhuriyet tarihimizin, Türkiye Yüzyılı'na bizleri götürecek en önemli projesi. Burada özellikle son 4 yıldır buradaki petrolün keşfiyle ve üretimiyle başlayan süreç, bize terörsüz Türkiye'nin ne olduğunu çok kısa bir kesiti, bir adeta fragmanı gibi sundu." ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 3 bin 500 kişiye istihdam kapısı oldu"

Bölgedeki üretimin yerel kalkınmaya ve istihdama sağladığı katkıya dikkati çeken Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu dağlar terörün kol gezdiği, girilemeyen, gidilemeyen yerlerdi. Ama şimdi burada yaklaşık 3 bin 500 insanımıza, ki bunların büyük çoğunluğu Şırnak'ın kendi çocukları, teknisyenleri, mühendisleri, iş kapısı, istihdam kapısı oldu. Artık dağlarda büyük bir faaliyet var, büyük bir çalışma var, büyük bir umut var şehrimizde."

Gabar'daki petrol üretiminin kararlılıkla devam ettiğini ve günlük üretimin yaklaşık 80 bin varile ulaştığını aktaran Bayraktar, "Bugüne kadar 3 milyar doların üzerinde bir petrol üretmiş olduk. İnşallah yeni keşiflerle, yeni rezervlerle bu sayıyı arttırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Enerji bağımsızlığı, ekonomik bağımsızlık demek"

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefinin altını çizen Bayraktar, Gabar ve Karadeniz'deki doğal gaz gibi projelerin bu hedefin en önemli adımları olduğunu belirtti. Bakan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz çok net. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunda biz enerjide ülkemizi mutlaka bağımsız kılacağız. Türkiye'de enerji bağımsızlığı, ekonomik bağımsızlık demek. İnşallah Gabar'daki faaliyetlerimiz, Karadeniz'deki ürettiğimiz doğal gaz ve buradaki bütün çalışma arkadaşlarımızın gayretiyle bu üretimimiz artarak devam edecek."

"Nadir toprak elementleriyle ilgili açıklamaız olacak"

Nadir toprak elementleriyle ilgili bir açıklamalarının olacağını belirten Bayraktar, "Biz nadir toprak elementlerini de yine bu enerji bağımsızlığımızda ve ülkemizin hakikaten oyun değiştirici etkisi olan bir konu olarak görüyoruz. Bu konuda çalışmaları yapan, oradaki rezervi bulan, inşallah pilot tesisini kuran ve şimdi endüstriyel tesisi kuracak olan da yine bizleriz. Biz bu vizyonla hareket ediyoruz." dedi.

Bakan Bayraktar, CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin projeyle ilgili pilot tesisin kurulumunu durdurmak amacıyla mahkemeye başvurduğunu belirtti ve "Kimin bu konuyu istismar ettiği, kimin ortada aslında bir iş olmasın tarafında olduğunu milletimiz bir kez daha görecek." dedi.



