Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sezgin Baran Korkmaz soruşturmasında 3 tutuklama

Sezgin Baran Korkmaz soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. "Tefecilik" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil ve Sinan Görkem Gökçe cezaevine gönderildi. Şaban Kayıkçı ve Melike Yüksel ise ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Bodrum'daki The Plaza Otel'e TMSF kayyum olarak atandı.

Sezgin Baran Korkmaz soruşturmasında 3 tutuklama

İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında 'tefecilik' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından aralarında Sezgin Baran Korkmaz'ın da bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 5'i gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken; 2 şüpheli ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

TMSF kayyum olarak atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'tefecilik', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden Ekşioğlu, Kayıkçı, Şendil, Yüksel ve Gökçe gözaltına alındı. Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. AŞ'nin müşteki olduğu soruşturmada şüphelilerin şirketi, hacze düşmesinden yararlanarak 2019 yılı ve sonrasında yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları, borcu da faiz alarak müşteki şirkete verdikleri tespit edildi. Şüphelilerin, şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla Bodrum'daki The Plaza Bodrum otelin de üst hakkını devraldıkları ve Cihan Ekşioğlu ile Şaban Kayıkçı'nın oteli birlikte işlettikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında, Kayıkçı'nın yetkilisi olduğu Bodrum'daki The Plaza Bodrum Otel ile Bodrum Otel İşletmeleri AŞ'de bulunan şirket ortaklık payına el konuldu. Ayrıca, sulh ceza hakimliğince, Bodrum Otel İşletmeleri AŞ'ye TMSF kayyum olarak atandı.

Cihan Ekşioğlu ve 2 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ile Cihan Ekşioğlu Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, Şaban Kayıkçı ve Melike Yüksel ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. AŞ'nin müşteki olduğu soruşturmada, şüphelilerin bu şirketi, hacze düşmesinden yararlanarak 2019 yılı ve sonrasında yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları, borcu da faiz alarak müşteki şirkete verdikleri tespit edilmişti.

