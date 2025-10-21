İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
İstanbul'da yeni bir yasa dışı bahis operasyonu başlatıldı. MASAK ve ödeme kuruluşları tarafından yapılan incelemede, 24 banka hesabının yasa dışı bahis faaliyetleriyle 3 milyar 665 milyon lira işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Soruşturma kapsamında belirlenen şüpheliler, bu sabah gözaltına alındı.

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı

Paribu, Papara, BN Teknoloji AŞ, (Binance Turkey Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ) Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ (Nesine) operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis iddiasına ilişkin 3 milyar 665 milyon lira para transferi yaptığı belirlenen 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Operasyona ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet iddiası (yasa dışı bahis) ile yapılan araştırma kapsamında,2023 yılı içerisinde çeşitli tarihlerde www.paribahis849.com URL uzantılı web sitesinden yasa dışı bahis oynamak maksadıyla para transferi gerçekleştiren kişilere ait hesaplara 807 farklı işlemle yaklaşık 1.200.291,00 TL (bir milyar iki yüz milyon iki yüz doksan bir bin lira) tutarında para gönderildiği tespit edildiği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu), PARİBU Teknoloji A.Ş., BN Teknoloji A.Ş., D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş., PAPARA Elektronik Para A.Ş., CMK-135 Kapsamında HTS Kayıtları, Suç Kayıtları ile sosyal Mali Durumlarının yapılan araştırmaları neticesinde; konu ile ilgili olarak yapılan finansal analizlerde (14) ve (9) kişinin ayrı iki grup olarak iştirak halinde bulunduğu, (14) kişilik grubun toplam işlem hacminin 2.485.470.625,23 TL (2 milyar 485 milyon 470 bin 625 TL 24 kuruş), (9 kişilik grubun toplam işlem hacminin 785.644.932,29 TL (785 milyon 644 bin 932 TL 29 kuruş) ve ayrıca (1) kişinin toplam işlem hacminin 394.104.980,90 TL (394 milyon 104 bin 980 TL 90 kuruş) olmak üzere toplam 3.665.220.538,40 TL (3 milyar 665 milyon 220 bin 538 TL 40 kuruş) işlem hacminin olduğu anlaşılmıştır.

Yürütülen bu titiz soruşturma neticesinde 21/10/2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı koordinesi ile yapılan operasyonel faaliyet kapsamında tespit edilen şüpheliler hakkında arama el koyma ve gözaltına alma işlemi yapılmıştır.

Yasa dışı bahis oyunları kapsamında sadece bu operasyon neticesinde tespit edilebilen para transferlerinin büyüklüğü ve neden olduğu vergi kaybı ile birlikte işlem yapılan şüphelilerin henüz yirmili yaşlarda gençlerimiz olduğu da ayrıca dikkate alındığında, Devletimizin karşı karşıya kaldığı bu ekonomik ve sosyolojik soruna karşı mücadele kesintisiz şekilde devam edecektir.

